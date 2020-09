Iskaz svjedoka koji optužuje Viškovića odbačen još prije 13 godina jer nije istinit

Zaštićeni svjedok M-16 na osnovu čijeg iskaza su sarajevski mediji juče pokrenuli hajku protiv predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića zbog navodnog učešća u dešavanjima u Srebrenici u julu 1995. godine nema nikakav kredibilitet, otkriva „Glas Srpske“.

Prema tvrdnjama izvora lista Glas Srpske bliskog Tužilaštvu BiH, svi stanovnici Milića i okolnih mjesta znaju o kome se radi, jer se on javno hvalisao time da daje iskaze kao zaštićeni svjedok.

- To nije prvi slučaj u kojem je on davao lažne iskaze i on nema apsolutno nikakav kredibiltet, posebno zbog toga što se zna da ima ozbiljnih psihičkih problema. Dodatni problem je što je taj iskaz iz 2007. godine dao tužiocu Ibri Buliću koga su brojni svjedoci pred Sudom BiH, zajedno sa bivšim istražiocem Agencije za istrage i zaštitu Bajrom Kulovcem, optužili za iznuđivanje iskaza - tvrdi izvor blizak Tužilaštvu BiH. On dodaje da je uprkos tome što zaštićeni svjedok nema nikakav kredibilitet Tužilaštvo BiH ipak istraživalo njegove navode u vezi sa učešćem Radovana Viškovića u dešavanjima u i oko Srebrenice u julu 1995. godine i ustanovilo da nema nikakvog osnova za vođenje istrage.

- Samo otvaranje tog pitanja više od 13 godina nakon što je dat taj lažni iskaz najbolje pokazuje da je riječ o besmislenoj priči i običnom politikanstvu - kaže sagovornik.

Memorijalni centar Srebrenica podnio je krivičnu prijavu i pozvao Tužilaštvo BiH da pokrene istragu protiv predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića na osnovu navoda pomenutog zaštićenog svjedoka M-16 koji je takav iskaz dao tužiocu Tužilaštva BiH Ibri Buliću prije više od 13 godina.

On je u spornom iskazu naveo da je „Višković u julu 1995. godine učestvovao u premještanju masovnih grobnica na području Srebrenice. On je na suđenju u Sudu BiH 2017. godine u predmetu „Josipović i drugi“ naveo da mu je „Radovan Višković poslije rata nudio novac da premješta masovne grobnice.“

Kada je riječ o tužiocu Ibri Buliću, Milenko Trifunović i druga osuđena lica u „predmetu Kravica“ Brano Džinić, Aleksandar Radovanović, Slobodan Jakovljević, Branislav Medan i Petar Mitrović nakon presude uputili otvoreno pismo u kojem su naveli da je „osuđujuća presuda donesena na osnovu izjava svjedoka iznuđenih pod prijetnjama istražioca Sipe Bajre Kulovca i tužioca Ibre Bulića".

- Na svojoj koži smo najbolje osjetili šta znači kada vas u svoje ruke uzmu Kulovac i Bulić. Cijeli naš slučaj pokrenut je na osnovu izjave uzete od Petra Mitrovića koju je tužilac Bulić uzeo pod uslovima i na način koji predstavlja grubo kršenje pravila struke - naveli su u pismu.

Iz kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske juče nisu željeli da komentarišu ni podnošenje krivične prijave protiv premijera Srpske od strane direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića, ni pisanje sarajevskih medija u vezi sa tim pitanjem uz kratko obrazloženje da besmislice ne zaslužuju da im se pridaje bilo kakav značaj.