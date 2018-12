Institut za nestala lica BiH manipuliše brojkama

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Milorad Kojić izjavio je da Institut za nestala lica BiH od osnivanja manipuliše brojkama.

On je kao primjer manipulacije naveo i podatke koji su danas iznijeti na okruglom stolu Savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH o napretku i prioritetima u procesu traženja nestalih, na kojem je rečeno da su ove godine pronađena "133 posmrtna ostatka".

"Činjenica je da ako kažemo da je pronađeno 133 posmrtna ostatka, to ne znači da je riječ o licima, dok DNK nalaz ne potvrdi za koji broj lica se to odnosi. Može da se desi da se nađu 133 posmrtna ostatka za 30 lica, ali se oni vode kao posmrtni ostaci dok DNK ne potvrdi za koji je to broj lica, jer se uzimaju krvni uzorci", precizirao je Kojić.

On je istakao da je Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica bio pozvan na današnji okrugli sto u Istočnom Sarajevu kao posmatrač, ali da on nije želio se pojavi na tom skupu.

"Obzirom na to da smo institucija koja se pokušava ignorisati od institucija BiH, prije svega Instituta za nestala lica BiH i Tužilaštva, nismo htjeli da nas ponižavaju kao instituciju Republike Srpske, jer nismo bili u zvaničnoj agendi danas, nismo bili predviđeni da možemo da govorimo o procesu traženja nestalih lica", rekao je Kojić.

Prema njegovim riječima, i današnji način izvještavanja potvrdio je da oni uvijek rade i govore o manipulacijama.

"Nedopustivo je da neko ko se bavi humanim pitanjem traženja nestalih lica, portparol Tužilaštva, kaže da su Bošnjaci koji se nađu na području Podrinja i Srebrenice žrtve `genocida`, odnosno daje kvalifikaciju nekog djela, a kada su pronađeni Srbi onda kažu da su pronađena tijela na području opštine Bratunac. Dok se ne potvrdi DNK analiza, ne mogu da govore o kome je riječ", zaključio je Kojić.