Institut za javno zdravstvo traži da se poštuju mjere tokom praznika

Institut za javno zdravstvo ponovo apeluje na građane da poštuju epidemiološke mjere - naročito u periodu novogodišnjih praznika, Od građana traže da ih obilježavaju u krugu porodice, a ne većim okupljanjima. Banjalučani sa kojima smo razgovarali kažu da poštuju mjere - iako se sa nekima ne slažu. Za praznike će biti oprezni, iako sumnjaju da će se svi odgovorno ponašati.

- Mislim da se to neće ispoštovati, skoro sam siguran, mislim isto da bi se trebalo ispoštovati, ali kakav je naš narod, sumnjam da će to biti tako.

- Mislim da bi trebalo da se pooštre mjere, da ne rade kafići za novu godinu i tako.

- Ta praznična atmosfera treba da bude u krugu bliskih prijatelja svakako, i porodice, i mislim da će ovo i dobro doći da se malo svi smirimo, da provedemo ove praznike onako kako i dolikuje, kažu građani.

Naše porodice, prijatelje, radne kolege i zdravstveni sistem ćemo najbolje zaštititi ako budemo poštovali mjere, poručuje direktor Instituta. Upozorava da je dnevno i dalje mnogo preminulih, zato poziva na dodatni oprez.

"Apelujemo da samo opuštanje prilikom primjena mjera trenutno nema nikakvo opravdanje niti je preporučljivo u bilo kom segmentu života, kako privatnom, tako poslovnom ali i svakodnevnom dijelu života. Jako je bitno da se poštuju mjere kao što je nošenje maski i fizička distanca", kaže Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Zaštitne maske su i dalje jedna od najznačajnijih i najefikasnijih mjera u borbi protiv korona virusa, ističu epidemiolozi. Jelena Đaković Dević preporučuje nošenje maski tamo gdje su česte gužve, kao što je javni prevoz - i to na pravilan način, sa maskom koja pokriva i usta i nos.

"Ja bih samo podsjetila da je Svjetska zdravstvena organizacija početkom decembra izdala ažurirane preporuke za upotrebu maski u zajednici, a koje su uključile nove naučne dokaze koji govore u prilog značaja upotrebe maski u samoj zajednici", kaže Jelena Đaković Dević, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Privrednici poštuju stroge mjere, i ugostiteljski objekti nisu žarišta virusa korona, ali su problematična organizovana privatna okupljanja, podsjećaju iz Instituta. Sada ne mogu reći da li će tokom novogodišnjih praznika biti pooštravanja mjera, ali će razmatrati epidemiološku situaciju do polovine decembra - i upozoravaju da je do tada važno poštovati one koje su već na snazi.