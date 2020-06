Institut za javno zdravstvo RS: Stanovništvo mora da poštuje mjere

Sedam novooboljelih osoba je iz Srpca, po pet iz Banjaluke i Kotor Varoša, po tri su iz Mrkonjić Grada i Kostajnice, po dvije iz Laktaša i Zvornika i po jedno lice iz Prijedora, Doboja, Istočne Ilidže i Teslića. Iz Instituta poručuju da je epidemiološka situcija pod kontrolom, ali ih zabrinjava opuštenije ponašanje stanovništva koje pozivaju na odgovornije ponašanje.

"Ono što nas u ovom trenutku zabrinajva je nepoptovanje određenih mera od strane kako pojedinaca tako i određenih subjekata.Svjesni smo činjenice da je dugačak period u kome su građani RS i dalje moraju da poštuju određene mjere koje predlaže institut za javno zdravsto, ali je jako bitno da svako nepridržavanje tih mjera vodi ka goroj, odnosno težoj epidemiološkoj situaciji, samim tim dolazi do preporuka koje su mnogo rigoroznije od ovih trenutnih", izjavio je Branislav Zeljković, v.d. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Trenutna epidemiološka situacija u Srpskoj ne zahtjeva pooštravanje mjera, kažu u Institutu. Ali to nije slučaj sa pojedinim lokalnim zajednicama u kojima su se pojavila žarišta korona virusa, koje će dobiti uputstva o pooštravnju mjera na njihovim teritorijama. Jedna od njih je i opština Srbac, u kojoj je zatvoren vrtić, jer je infekcij potvrđena kod vaspitačica, koje su tesitarane zbog pojave blagih simptoma. Čekamo rezultate testiranja preostalih zaposlenih iz vrtića, pojačali smo primjenu svih mjera koje su na snazi, inspekcija pojačano kontroliše privredne subjekte, poručuje načelnik Srpca.

"Dabome da smo svi na nogama tim povodom, insistiramo na primjeni mjera, sve procedure u ovakvim situacijama su preduzete, prije svega mislim na dom zdravlja i HES. Preko štaba koji je juče zasjedao za vanredne situacije, našeg opštinskoga odrediti eventualno strožije mjere u odnosu na trenutno važeće", kazao je Mlađan Dragosavljević, načelnik opštine Srbac.

U institutu kažu da sve lokalne zajednice mogu da računanju na njihove preporuke, savjete i pomoć u borbi sa korona virusom. Prate situaciju u Srpcu.

"Moramo reći da su poduzete sve mjere koje je potrebno poduzeti u ovakvoj sitauciji. Vrtić je zatvoren, urađena je dezinfekcija, prate se kontakti, određuje se izolacija, počelo je sa testiranjem kontakata.Tako da je situacija pod kontrolom, Institut za javno zdravstvo je u toku, pruža podršku", kazala je Jela Aćimović, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Ljudi koji odlaze na rad u inostranstvo, kao i đaci i studenti koji se školuju u inostranstvu imaju imaju pravo na komercijalno testiranje u Institutu po cijeni od 200 maraka. Institut nema tehničke kapacitete da bi testirao i sve građane kojima je negativan PCR test potreban za prelazak granica zbog odlaska na godišnje odmore, kažu u Institutu.

"Mi moramo zauzeti stav struke a to je testiranje osoba koje imaju prioritet, po definiciji slučaja je rte osobe imaju razloga da se testiraju opravdan, a osobe koje turistički žele mislim da su one svjesne da je to izbor njihov , slobodne volje da putuju u neku zemlju i da ne mogu biti prioritet u odnosu na osobe čije zadravstveno stanje zahtjeva testiranje", dodaje Zeljković..

U Institutu kažu da je u septembru planirana serološka studija koja bi pokazala koliko procentualno populacije ima antitjela za virus korona. Studija bi trebalo da obuhvati oko 3.000 ljudi. Do tada, epidemiolozi apeluju na stanovništvo da se pridržava propisanih mjera poput držanja fizičke distance, nošenja maski u zatvorenom prostoru, dezinfekcije ruku, izbjegavanja okupljanja, manje zadržavanje u zatvorenom prostoru s većim brojem ljudi.