Instagram profil predsjednice Republike Srpske

Selfi, uživo, sa predsjednicom odmah je počeo da prikuplja lajkove. Profil Željke Cvijanović na Instagramu aktivan je 20 dana i privukao je dosta pažnje. Kad se pogleda trenutna brojka od preko 1.600 pratilaca, dođe se do cifre od 80-ak onih koji su svakodnevno ''zapratili'' predsjednicu Republike Srpske. Smatra da je mnogo lakše onima koji ne obavljaju visoke funkcije jer postovi, u tom slučaju, mogu da budu i malo opušteniji ili zabavniji.

Pokušavamo da izađemo iz stereotipa, da to malo osvježimo, biće toga još, ovo su tek počeci. Ja bih rekla da trebamo svi na neki način da se aktiviramo, šta god da je to vid komunikacije, sa ljudima, sa građanima. Oni to, u krajnjem slučaju i očekuju. I možda je ovo upravo dobra stvar zato što vam mreže dozvoljavaju da možda na neki način nešto više fleksibilno, manje uokvireno u one standarde možete da iskomunicirate neku svoju poruku i prosto, ja sam se odlučila za to", izjavila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

I ne čudi takva odluka. Društvene mreže danas su brz i konkretan vid komunikacije. Informacije lako dolaze do velikog broja ljudi pa su državnici širom svijeta vrlo aktivni na tom polju.

"Mislim da su reakcije dobre, one koje ja naravno dobijam, ali u suštini ja to doživljavam kao jedan novi vid komunikacije s obzirom da su i ova nova vremena otvorila neke nove kanale komunikacije i naravno da je poslije svega onoga što je tradicionalno ili konvencionalno da je i to došlo vrijeme", dodaje Željka Cvijanović.

Na svom nalogu Željka Cvijanović trenutno ima dvadesetak objava.

Sastanci, posjete, poruke, sve dokumentovano fotografijama. Kako kaže, sa pratiocima želi da podijeli dobre vijesti iz Republike Srpske.