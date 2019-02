Inspektorat Srpske istražuje usluge medicinskog transporta kompanije VDH

To što helikopterski tranposrt pacijenata nudi privatna kompanija VDH aero iz Laktaša koja za to, kako nam je potvrđeno, nema dozvolu, zainteresovalo je Inspektorat Republike Srpske.

Sve će u narednih nekoliko dana ispitati zdravstveni inspektori, rečeno je ATV-u. Da li će, i šta, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH preduzeti zbog toga što privatna firma nudi prevoz pacijenata helikopterom bez potrebne dovole, iz Direkcije ni danas ne odgovaraju.

Juče su nam potrdili da su upoznati o uslugama koje VDH nudi, i njihovim oglašavanjem, ali ne i ko će za to da snosi odgovornost. Vlasnik firme koji nam je juče poručio da ne zna šta se radi sa njegovim helikopterom, danas priča drugu priču. Kaže da usluge do sada nije naplaćivao jer nijedan transport pacijenata nije obavljen. Kaže da sertifikat neophodan za njihov prevoz još ne posjeduje.

"Uglavnom, sve će se dobiti te dozvole, sve to jedno po jedno ide. Ako je neki luksuz, neko koštanje, gorivo i sve to, naplatio bih, to je normalno, ali u slučaju onog najgoreg, to znaju i kolege koje me poznaju, ne bih naplatio", kaže Dalibor Višić, osnivač kompanije VDH aero.

Sada se nameću pitanje ko bi, i kako, procijenjivao kome naplatiti let, a kome ne. Pitanje je i da li piloti zaposleni u VDH znaju da lete bez dozvole. U to je teško povjerovati, jer, kako nezvanično saznajemo, jedan od pilota radi u BHDCA. Možda su baš zato u Direkciji kompaniji iz Laktaša progledali kroz prste pa ih nisu sankcionisali zbog neposjedovanja potrebne dozvole.

To otvara i pitanje sukoba interesa, jer to znači da osoba koja radi u agenciji za izdvanje dozvolam, bez dozvole prevozi pacijente i to papreno naplaćuje. U BHDCA nam međutim ni to nisu prokomentarisali, a od dva pilota VDH čije smo brojeve dobili, jedan se nije javio na telefon. Drugi tvrdi da je zaposlen u Ministarstvu odbrane BiH, ali ne i u VDH. U svakom slučaju, neposjedovanje dozvole nije jedini problem. Za vazdušni tranpsort pacijenata potrebno je ispuniti još nekoliko uslova.

"To zahtijeva anesteziologa 24 sata, respirator i mašine za anaesteziju i još svašta nešto, tako da je to malo komplikovanije", kaže dr Nikola Bojić, koordinator za Vazdušno zbrinjavanje povrijeđenih i oboljelih u Republici Srpskoj.

VDH nudi vazdušni prevoz pacijenata preko društvenih mreža i sajtova za oglašavanje. U ustanovi koja reklamira helikopter VDH, juče su nam poručili da cijena prevoza samo do Beograda košta oko dvije hiljade evra. Ipak, za vazdušni prevoz pacijenata ovlašćen je samo helikopterski servis Republike Srpske. Ta usluga je besplatna.