Inspekcija na terenu: Cijene proizvoda ne smiju da budu veće od onih 5. marta ove godine

Marža na brašno, hljeb, mlijeko, jaja, meso, dječije pelene i druge važne životne potrepštine ne smije da bude veća od one koja je bila petog marta ove godine.

Trgovci će od danas cijeniti proizvode uz istu maržu koja bila početkom prošlog mjeseca, a oni koji to ne budu uradili, biće papreno kažnjeni, odluka je Vlade Republike Srpske. Inspekcija će češljati po trgovinama, a za one koji ne budu poštovali nove mjere, pisaće kazne od 5 do deset hiljada maraka.

"Namjera Vlade Republike Srpske jeste da svi stanovnici Republike Srpske budu snabdjeveni na najbolji način da ne stvaramo nikakvu paniku niti nestašicu a da u isto vrijeme obezbijedimo snabdjevenost i dostupnost svih proizvoda građanima Republike Srpske. Naravno, uredbom Vlade Republike Srpske predviđene su i mjere za trgovce ukoliko se ne budu pridržavali donesene uredbe", kaže Suzna Gašić, ministar trgovine i turizma u Vlade Republike Srpske.

Ono što je sigurno, stanovništvu, za vrijeme pandemije virusa korona, neće manjkati sirovina za prehrambenu proizvodnju, uvjeravaju i u MInistarstvu poljoprivrede. Sijaće se soja, suncokret, uljana repica i druge kulture. Mlijaka i sada ima dovoljno, a proizvođači će i pojačati proizvodnju. Kukuruzna sjetva ove godine koštaće manje, jer su i gorivo i repromaterijali jeftiniji. Isplaćeni su i svi podsticaji za prošlu i ovu godinu, nikad brže, kaže Pašalić. Neće manjkati ni voća ni povrća, a u Ministarstvu pozivaju i na masovniju sjetvu. Za to su već obezbijedili dodatna sredstva.

"Radi se u stvari o sredstvima koje je obezbijedilo ministarstvo poljoprivrede.. Radi se o sredstvima koje je obezbijedilo ministarstvo poljoprivrede, osim ovog redovnog budžeta do sada već 2 i po miliona maraka, planirali smo prvobitno 2, sada smo obezbijedili 2 i po i formiraćžemo 9 hiljada sjetvenih paketa gdje ljudi kojima poljoprivreda nije primarna djelatnost mogu da zasnuju vrt ili baštu i da na neki način obezbijedi sebi i svom domaćinstvu da imaju svježeg povrća tokom cijele godine", kaže Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske.

Zbog epidemije virusa korona, sve dok se ne steknu uslovi, pričekaće upis prvačića, a roditelji podatke mogu da dostave i elktronskim putem. Osim za vrijeme vaskršnjih praznika, nastava na daljinu nastaviće se tokom cijelog aprila, odluka je Republičkog štaba za vanredne situacije.

"S obzirom na to da se već u prethodnom periodu odvija nastava na daljinu mi smo donijeli zaključak kojim za vrijeme proljećnog raspusta u cilju kontinuiteta nastave, a cijeneći najbolji interesučenika nastava na daljinu z aučenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj će se odvijati redovno", kaže Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture.

Vlada je obezbijedila internet i računare za sve đake kojima je to potrebno. Za 24 učenka teške materijalne situacije je obezbijeđen mobilni telefon i besplatni internet.