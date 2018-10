Insistiraću da na sjednicama Predsjedništva BiH bude istaknuta zastava Srpske

Insistiraću da na sjednicama Predsjedništva BiH bude istaknuta zastava Republike Srpske - poručio je novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik. Ako bude problema sa tim zahtjevom, biće problema i sa održavanjem sjednica - upozorio je Dodik.

"Ja dolazim iz Republike Srpske, i sasvim je logično da sa sobom nosim i politike koje donosim iz RS. Sasvim je logično da sa mnom idu i obilježja, i ne vidim zašto bi to trebalo nekog da uznemiri. Kada ja dođem tamo, minimalan uslov za funkcionisanje biće to. Svidjelo se to nekome ili ne", kaže Milorad Dodik, kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Dodik podsjeća da je identitet Republike Srpske bio osporavan na svakom koraku - od grba, preko himne, sve do Dana Republike. Šefik Džaferović, novoizabrani bošnjački član Predsjedništva, već je "udario kontru" - tamo mogu biti samo zastava i grb BiH.

Srpski predstavnici u parlamentu, poručuju da je ovo pravo izabranog zvaničnika Srpske.

"Nepotrebno je na takav način osporavati obilježja Republike Srpske, kao što mi nemamo namjeru osporavati u bilo kom smislu obilježja Federacije BiH. Dakle, ništa nam ne smeta da to drugi učine, kao članovi Predsjedništva BiH. Tu naravno mislim na bošnjačkog i hrvatskog člana", kaže Lazar Prodanović, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH.

Profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Banjaluci, Mile Dmičić, ocjenjuje da je zahtjev Milorada Dodika sasvim legitiman. Dmičić smatra da Dodik svojim potezom šalje poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti, da BiH treba shvatiti kao složenu državu dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Član Predsjedništva iz Republike Srpske je ovom prilikom želio samo da potvrdi svoju opredijeljenost za očuvanje identiteta i subjektiviteta entiteta kojeg predstavlja u tom organu", ističe Mile Dmičić, profesor ustavnog prava.

Dmičić dodaje da je ovo moguće provesti u praksi, izmjenom zakona BiH koji se tiče simbola, ili posebnim aktom Predsjedništva. I građani najveceg grada Srpske ne vide ništa sporno u tome da iza člana Predsjedništva kojeg je izabrao srpski narod, stoji zastava Republike Srpske.

Zastava Republike Srpske je trobojka sa panslovenskim bojama - crvenom, plavom i bijelom. Njena primjena je počela 9. januara 1992. godine, a 2006. je Ustavni sud BiH potvrdio njenu ustavnost.