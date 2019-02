Inicijativa za promjenu imena Srpske pogrešna, opasna i antidejtonska

Članovi Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" smatraju da je inicijativa bošnjačke strane u BiH da se promijeni naziv Republike Srpske pogrešna, opasna i duboko antidejtonska.

Iz ove asocijacije saopšteno je da inicijator želi da putem Ustavnog suda BiH na "mala vrata" promjenom naziva Republike Srpske, promijeni Mirovni sporazum dogovoren u Dejtonu, a time da promijeni i Ustav BiH.

Na sjednici Koordinacionog odbora Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" konstatovano je i da je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko pogriješio kada je izjavio da ova inicijativa nije antidejtonska.

U saopštenju se ističe da u aktuelnoj bošnjačkoj inicijativi Ustavnom sudu za promjenu imena Republike Srpske, srpska strana s pravom vidi poziv za ukidanje Republike Srpske.

"I trebalo bi biti jasno visokom predstavniku da je to eklatantan primjer antidejtonskog ponašanja. Trebalo bi mu biti jasno da to potvrđuje optužbe srpske strane da on nema ista mjerila pri arbitriranju između strana u BiH i da je to razlog što ga Srbi smatraju pristrasnim u korist bošnjačke strane", navodi se u saopštenju.