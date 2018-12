Inicijativa za opoziv načelnika Teslića

Inicijativa za opoziv Milana Miličevića, načelnika Teslića, prihvaćena je na sjednici lokalnog parlamenta. Nezadovoljni smo radom načelnika koji odbija saradnju sa skupštinskom većinom, tvrde odbornici.

Svoje nezadovoljstvo potkrijepili su, kažu, činjenicama i iznijeli 14 razloga za Miličevićev opoziv. Za ovakvu odluku glasalli su svi - osim šest odbornika SDS-a.

"O svakom razlogu nadam se, načelnik će se izjasniti. Ne samo o dva – tri. On su pobrojani, između ostalog, iz negativnog zaključka o sprovođenju preporuka o revizorskom izvještaju za opštinu Teslić koji je bio mišljenje sa rezervom", kaže predsjednik Kluba odbornika SNSD-a, Mišo Stojanović.

"Odbornici i načelnik nisu mogli naći zajedničku. Ponudili smo prije mjesec dana da napravimo zajedničku priču da ne dolazi do ovoga i ne pravimo dodatne troškove. Ali nismo mogli", kaže nezavisni odbornik i novi član Kluba odbornika SNSD-a, Radislav Đurić.

Milian Miličević tvrdi svoj posao obavljao je odgovorno. Razloge za opoziv, kaže, smatra "formalnim i neutemeljenim“. Podrška teslićkom načelniku stiže iz Kluba odbornika SDS-a.

"Svoju ću obavezu izvršiti do samog kraja. Oni koji su me birali, a to su građani opštine Teslič, imaće priliku da se izjasne o tome da li ja trebam da budem načelnik opštine i dalje ili ne. Naravno da ću tu njihovu volju da ispoštujem", poručuje Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.

"Smatramo da ova skupštinska većina ne izražava volju naroda, odnosno birača, i da načelnik opštine Teslić nije zaslužio izglasavanje opoziva. Niti su razlozi koji su navedeni nisu stvarni odraz stanja", mišljena je Milan Kasapović, predsjednik Kluba odbornika SDS-a.

Načelnik Teslića, po Poslovniku o radu skupštine, ima rok od 15 dana da se izjasni o opozivu. Tada će, sve, biti jasnije.

"Nakon toga vjerovatno ćemo sazvati kolegijum i donijeti odluku o raspisivanju, odnosno, referendumu", rekao je Miroljub Letić, predsjednik Skupštine opštine Teslić.

Danas je proširen i Klub odbornika SNSD-a. Sada već bivši PDP-ovci Radislav Đurić, Rade Popović i Alen Seferović, izjasnili su se da će ubuduće djelovati kao nezavisni odbornici u Klubu SNSD-a.

Isto je učinio i Predrag Markočević, koji je do danas bio odbornik Srpske radikalne stranke. I tri odbornika Nezavisnog kluba, Dijana Đekanovi, Savo Radić i Dragan Nikolić, ubuduće djeluju u sklopu Kluba SNSD-a. Tu nije kraj, poručuju SNSD-ovci, i najavljuju - njihov Klub umjesto 13, uskoro će imati više od 15 odbornika.