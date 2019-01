Inicijativa za besplatne udžbenike za osnovce uskoro pred poslanicima

Za nas su udžbenici velika stavka i puno bi nam značilo kada bismo dobili besplatne knjige za djecu - tako građansku inicijativu o besplatnim udžbenicima za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj komentariše Gordana Marinković, samohrana majka dvije djevojčice koje pohađaju osnovnu školu. Nada se da će inicijativa biti što prije usvojena.

"To je veliki izdatak kada djeca kreću u školu, od knjiga, od udžbenika, od garderobe, a kada bi se bar jedan dio, što se kaže, u vidu udžbenika mogao priuštiti besplatno - to bi nama bilo idealno", kaže Gordana Marinković, samohrana majka.

Inicijativu, za koju je, od novembra, prikupljeno 4600 potpisa, pokrenuo je Banjalučanin Duško Tadić koga javnost poznaje kao sportistu ali i bivšeg kandidata za gradonačelnika. Izračunao je da bi za udžbenike trebalo izdvojiti izneđu 10 i 12 miliona KM na godišnjem nivou.

"Siguran sam da će većina da podrži tu priču, i vjerujem da se kroz četiri godine mogu obezbjediti sredstva da se to počne sistemski rješavati. 1.00-1.10 Svi znamo da je osnovna škola obavezna, i svi moramo ako treba da se žrtvujemo, da uštedimo na nekim stvarima, da obezbijedimo njima ono što je potrebno", kaže Duško Tadić, pokretač inicijative.

Inicijativa za besplatne udžbenike za osnovce je uvrštena na dnevni red naredne sjednice Parlamenta Republike Srpske kao prijedlog.

Ukoliko bude podrške, Narodna skupština zadužila bi Vladu da pokrene postupak usvajanja zakona kojim bi se ozvaničili besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Predsjednik Parlamenta podržava ideju.

"Ta inicijativa je jedna dobra ideja, podržana od velike većine, i ja se nadam da će institucije smoći snage da nađu opravdanje i razloge da se to podrži, ako ne u cijelosti, onda u jednoj velikoj mjeri", kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Predstavnici osnovnih škola kažu da se radi o odličnoj inicijativi. Napominju da već postoje određene kategorije osnovaca koji ne plaćaju udžbenike.

"Već unazad nekoliko godina besplatni su udžbenici za sve učenike prvog i drugog razreda i za kategoriju četiri plus, gdje su u pitanju odlični učenici. Smatram da je to u svakom slučaju dobro, ali Vlada je ta koja će ocijeniti u svom budžetu, da li to može da podnese ili ne", kaže Sanja Munjiza, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola za Prijedor i Oštru Luku.

Komplet knjiga za osnovnu školu košta od 86 do čak 188 maraka. Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture, ranije je rekla da se prijedlog o besplatnim knjigama za đake osnovnih škola uveliko razmatra.