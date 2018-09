"Infosrpska": Snajperisti takozvane Armije BiH na protestima u Banjaluci

Portal "Infosrpska" objavio je da na protestima "Pravda za Davida" u Banjaluci "učestvuju i veterani takozvane Armije BiH, od kojih su neki i snajperisti, koje predvodi ozloglašeni Samir Sadiković iz Bugojna".

"Riječ je o veteranima koji su ubijali nedužnu srpsku djecu, žene, starce, koji se, kako to mnoge fotografije pokazuju, grle sa Davorom Dragičeviće, ocem tragično nastradalog Davida Dragičevića. Da li su oni u Banjaluci da se solidarišu sa Davorom Dragičevićem ili su oni znak da se tu sprema neki scenario, poput onog sa Majdana, čiji će glavni protagonisti biti, upravo oni, okrojele srpske ubice i snajperisti poput Ede Barjaktarevića, Hamze Krkalića, Fahrudina Mehinovića i drugih, koji su skoro svakodnevo na protestima a vjerovatno se spremaju za sasvim radikaniji scenario", navodi se u tekstu.

U tesktu se ističe da bi "odgovor na ovo možda mogla da da Obavještajno-bezbjednosna agencija /OBA/ BiH ili neke od zapadnih ambasada, odnosno službi koje već mjesecima 'vršljaju' po Banjaluci i koje su ove zločince poslali u Banjaluku".

"Ali nema sumnje da bi odgovor na to mogao da da i sam nesrećni otac stradalog Davida, Davor? Je li moguće da on pravdu za Davida traži sa ubicama srpske djece i nedužnih civila u proteklom ratu? Šta ti krvnici, koji se okupljaju pod sloganom 'I krv svoju za Bosnu moju' rade u majicama grupe 'Pravda za Davida', vršljajući po Banjaluci i fotografišući se, kako to fotografija pokazuje, i nedaleko od kabineta predsjednika Dodika? Kakvu to oni 'pravdu' traže, sasvim izvjesno možemo da pretpostavimo", ističe se u tekstu koji je objavio portal "Infosrpska".