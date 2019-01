Indukovanje slučaja "Dragičević" najvećim dijelom dolazi iz Federacije BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da najveći dio indukacije slučaja "Dragičević" dolazi iz Federacije BiH i da su svi koji to čine izvan Banjaluke.

"BN televizija je van Banjaluke i baca ljagu po Banjaluci i zajedno sa N1 sve direktno prenosi. Po ovome ispada da je Sarajevo oaza mira u kojem `Hari Mata Hari` drži koncert, a dan prije toga na Bjelašnici i `Bijelo dugme` i da se tamo dešava sve lijepo i nema ničega problematičnog, a da je problem samo u Banjaluci. Zato su izabrani mediji koji dolaze iz Bijeljine i Sarajeva", rekao je Dodik.

On je za ATV naveo i da je sramno što je BH televizija pokušala da svoj politički odnos prema Srpskoj i njenim vlastima provuče kroz taj slučaj, prikazujući i produkujući scene koje gotovo da se nisu desile.

Dodik je istakao da su kao organizatori posljednjeg skupa u Banjaluci navedena imena troje gotovo nepoznatih mladih ljudi koji su u nekom entuzijazmu ili naivnosti prihvatili tu ulogu.

"Sada će oni, nažalost, da snose ozbiljne posljedice jer vjerujemo da će pravosuđe reagovati. Ovo je prvi put da je pokret `Pravda za Davida` prijavio protest i odmah se pokazalo da ne mogu da ispoštuju ni ono što su sami tražili", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, niko nema pravo da zbog svog protesta ili stava uznemirava druge.

"Sloboda jednih je ograničena slobodama drugih i zato postoje zakoni. Bez obzira šta se desi sa čovjekom ne može niko da pređe granicu kojim bi ugrožavao druge. Vidjelo se od početka da se želi sukob sa zakonom i državom. Znao je i gospodin /Davor/ Dragičević, koji već ima krivičnu prijavu, da bi ukoliko ponovi djelo koje se karakteriše kao krivično mogao da završi u pritvoru. Međutim, on je, ipak, pristao da bude na čelu kolone i da time prekrši zakon. Moraju svi da se suoče sa činjenicom da će državni organi reagovati", kaže Dodik.

On je dodao da empatija u vezi sa slučajem "Dragičević" postoji kod svih i da svako ko je čovjek mora da ima saosjećanje u borbi za istinu i pravdu.

"Ali, ovdje je to davno prošlo izvan toga", naglasio je Dodik.

On je rekao da mu je najviše žao zbog uznemirenosti Banjalučana i što nisu uspjeli da realizuju ono što su kreirali i na čemu je radio gradonačelnik Igor Radojičić sa svojim timom zajedno sa zvaničnicima sa republičkog nivoa.

"Činili smo sve da Banjaluka dobije imidž regionalnog centra zabave u vrijeme novogodišnjih praznika. Zbog toga se išlo sa tri povezana koncerta svako veče kako bi privukli veći broj ljudi sa strane i kako bi oni boravili u kafićima, restoranima, hotelima. Mnogi bi imali bolje pazare. U svijet je otišla ružna slika Banjaluke zbog jednog broja neodgovornih ljudi, koji su morali su da zaustave svoje aktivnosti za vrijeme praznika. Svugdje u svijetu gdje se protestovalo nije bilo protesta za Novu godinu", istakao je Dodik.

Komentarišući informacije da je u sklopu protesta spreman državni udar, Dodik je rekao da može da ponovi ono što su drugi govorili.

"Ne mogu ništa da tvrdim. U izjavama koje su davali učesnici sastanka moglo se vidjeti da se jedna neformalna grupa sastala u kući /Draška/ Stanivukovića i da je bila priča kako to uraditi preuzeti televiziju /RTRS/ po klasičnom sistemu u južnoafričkim republikama. Meni je to smiješno jer su samo prije dva mjeseca bili izbori na kojima su imali priliku da sve dobiju ili sve izgube. Očigledno je da je PDP bio inicijator jer je nemoguće bježati od te odgovornosti kada imate situaciju da je predsjednik Gradskog odbora Banjaluka u svojoj kući organizovao ljude da bi upadali u državne institucije. Molim ih da mi oni objasne kako bi to zvali kada bi neko drugi to uradio", kaže Dodik.

Govoreći o tvrdnjama advokata Ante Nobila, koji je donedavno bio član advokatskog tima Davora Dragičevića, da se u slučaj umiješala politika s ciljem rušenja vlasti u Srpskoj, Dodik je rekao da Nobilo ima dovoljno profesionalne i pravničke odgovornosti da izađe u javnost sa tim tvrdnjama.

"Tu treba dodati i /Duška/ Tomića koji nije baš poznat po tome da je ljubimac vlasti, ali je rekao da nijedan od tri razloga koja navodi grupa `Pravda za Davida` kao motiv ubistva nije tačan. To je rekao i Nobilo koji je izjavio da se sve pretvorilo u političku hajku, da je politika preuzela taj slučaj i da sve ono što se tvrdi iz grupe `Pravda za Davida` nije tačno. To su ljudi koje je angažovala grupa `Pravda za Davida`", istakao je Dodik.

On je rekao da nema namjeru da ulazi u konfrotaciju sa ljudima iz grupe "Pravda za Davida" i da bi volio da je moguće ovog trenutka sve razotkriti ili naći autoritet, iako je problem ko je taj autoritet koji treba da kaže konačnu istinu bez obzira kakva ona bila.

"Nemam problem da istina bude saopštena i da budu pohapšeni počinioci. Nikog ni ja ni SNSD ne štitimo. Svi koji su odgovorni moraju da odgovaraju. Kada se postavi pitanje odgovornosti policajaca, pa čak i za prvu konferenciju za novinare, ako postoji prekršaj to moraju da procesuiraju disciplinski organi MUP-a. Ako postoji krivična odgovornost za to što je policija uradila ili nešto nije uradila ili sklonila, onda mora da reaguje tužilaštvo. Opet dolazimo do tačke koja se zove tužilaštvo. Nijedan policajac nije imun od progona tužilaštva za eventualno činjenje krivične radnje", naglasio je Dodik.

On je ponovio da se utvrđivanjem istine i pravde moraju baviti sud i tužilaštvo.

"Tužilaštvo je već odavno zakazalo i treba da za to snosi odogovornost. Ovaj predmet je zarobljen u tužilaštvu sujetama ljudi koji u tužilaštvu ne znaju kuda će. Oni koji su me upoznali sa ovim problemom govore o tome da je pod pritiskom javnosti pokrenuta istraga o ubistvu i da u toj istrazi nisu našli ni minimalan dokaz o tome da je bilo ubistvo. Tu tvrdnju smo mogli da čujemo i na sastanku tužilaca neposredno prije Nove godine kada su našli drugu kvalifikaciju da je tužilaštvo iscrpilo svoje mogućnosti. To treba čitati tako da ništa nije riješeno i to je ta zarobljenost", objasnio je Dodik.

Prema njegovim riječima, sada je pred njima pitanje kako se vratiti nazad, a da ne izazovu dodatni revolt.

"Sami su krivi jer su to tako kreirali. Volio bih da se konačno razriješi taj slučaj. Očigledno je da je splet okolnosti takav da je unio mnogo mistike, ali to neće rješavati ni Milorad Dodik ni bilo ko drugi nego sud i tužilaštvo i niko više", rekao je Dodik.

On je dodao da je pravosuđe potpuno nedolično našoj tradiciji i društvu i da je ono kreacija koja je napravljena u međunarodnoj zajednici.

"Oni su prije desetak godina ukinuli Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ Republike Srpske i natjerali vlast da to prihvati na nivou BiH i sve to se pokazalo pogrešnim, od Suda i Tužilaštva BiH do rada tužioca i značajnog broja sudija", kaže Dodik.

On je dodao da je to izopštena struktura bez odgovornosti koja sama sebe bira i imenuje jer VSTS BiH čine sudije, tužioci i advokati.

"Nigdje na svijetu nema da sudije biraju sudije, da tužioci biraju tužioce, a advokati sudije u tužioce. To je grupa ljudi koja je izabrana po ne znam kojem kriterijumu i koja je odgovornija nego bilo koji parlament u BiH. Gdje god su nešto trebali uraditi ništa nisu uradili. Ni najbliže okruženje Nasera Orića ne možete ubijediti da on nije zločinac, ali samo za sud on nije zločinac", istakao je Dodik.