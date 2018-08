Imamo najbolju listu i ogromnu podršku naroda

Socijalistička partija će u Izbornoj jedinici 3 ostvariti najbolji rezultat do sada jer imamo najbolju listu kandidata za oba nivoa i veliku podršku građana, a posebno mlađe populacije istakao je predsjednik Gradskog odbora Banja Luka i nosilac liste za Narodnu Skupštinu Srpske Goran Selak.

Socijalisti su u najvećem gradu Republike Srpske postavili nemoguć zadatak za ostale političke subjekte po pitanju prijema novih članova. U dva navrata organizovali su podjele preko 500 članskih kartica, a kako ističu imaju još više od 500 pristupnica. Nosilac liste za Skupštinu Srpske Goran Selak naglasio je da su Socijalisti prepoznati kao partija razumnih i odmjerenih ljudi koji zajedno rade za dobrobit društva.

"Kroz razgovor sa našim simpatizerima i novim članovima, primjetna je snažna podrška politici koju predstavlja Socijalistička partija, a to je politika saradnje, sloge i vrijednog zajedničkog rada. Narodu su dosadili besmisleni politički sukobi među ljudima koji bi trebali zajedno da rade za taj isti narod koji predstavljaju. Mi smo odmah istupili sa jasnom porukom da nećemo da trošimo vrijeme i energiju na svađe i pljuvanje, jer pred nama je veliki posao na stvaranju boljih uslova života za sve u Banjaluci i Srpskoj. Pozvali smo sve koji tako razmišljaju da nam se pridruže, bez obzira kojoj partiji pripadaju. Rezultat toga je više od 1.500 novih članova od početka godine, među kojima je većina pripadnika mlade populacije, koji nisu do sad bili članovi ni jedne partije", istakao je Selak.



Politika podrške mladima i uključivanje mladih u procese odlučivanja i kreiranja politika su takođe potezi koji su Socijalistima donijeli veliki broj novih mladih i aktivnih članova.



"Mladi ljudi nisu ni uspavani ni lijeni. Njih jednostavno ne zanima politika koju vode i predstavljaju većina današnjih političara i medija. Te priče su njima besmislene, njih ne zanima ko je kome šta rekao, nego šta je ko konkretno uradio. Mladi ljudi žele da rade, da odlučuju i da kreiraju svoju budućnost, a uglavnom im se nudi da slušaju jedne te iste priče. I to je jedan od glavnih razloga što imamo ogroman broj vrijednih mladih ljudi u svojim redovima. Sa njima je dobar rezultat neizbježan", rekao je Selak, inače jedan od najmlađih predsjednika Gradskih odbora u Banjaluci.