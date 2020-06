Ima li podjela u teslićkom SDS-u?

Teslićki SDS potresaju previranja i podjele, a članovi su nezadovoljni jer Milan Miličević ne želi ni da čuje za kandidaturu za načelnika Teslića i ima druge planove, saznaje ATV iz izvora bliskih opštinskom odboru te stranke.

Povjerenje SDS-ovca u Miličevića, kaže naš izvor, dodatno je poljuljala izjava Milorada Dodika, lidera SNSD-a da ima "aranžman za Teslić".

Miličević je pokušao da smiri strasti i ugasi vatru, pa je još juče na konferenciji za medije, najavio pobjedu SDS-a na lokalnim izborima u Tesliću.

"Potpuno je nevažno da li će kandidat biti Milan Miličević ili neko drugi iz SDS-a. Cilj OO SDS Teslić je pobjeda na lokalnim izborima koji su pred nama. Bez obzira na sad razmišljanja, naš cilj ostaje isti", rekao je Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a.

Međutim, strasti su se dodatno uzburkale već nekoliko sati poslije. Nervoza se uvukla u redove Miličevićevih najbližih saradnika.



"Očigledno je Dodik išlifovao, pa sad imamo mnogo malih Dodika. Ne raspadamo se mi, imamo mi fukare koje smo držali mnogo godina među svojim redovima, ali greška je to bila SDS-a", istakao je Milovan Stanković, zamjenik načelnika opštine Teslić (SDS).



"To sad što vama vaši ne mogu reći šta su dogovorili, to je vaš problem. Ja vam tu ne mogu pomoći. To morate pitati one koji idu da se dogovaraju, a ne obvijeste vas", naglasio je Dragan Bogdanić, poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH (SNSD).

SDS-u u Tesliću ne ide na ruku ni to što su ostali bez onih koji su na prošlim lokalnim izborima povukli i najveći broj glasova na odborničkoj listi. Među njihovim redovima nije ni Marko Trivunović, odbornik koji je osvojio oko 3.000 glasova. Time je Trivunović postigao najbolji rezultat u SDS-u, a iza sebe je ostavio tada nosioca liste, a danas predsjednika opštinskog odbora Milana Kasapovića, koji se sve češće pominje kao mogući kandidat SDS-a za načelnika Teslića. U SDS-u nema više ni Bogdana Đukića, koji je za Kasapovićemna odborničkoj listi kaskao samo za sedam glasova. Leđa stranci okrenula su čak dva predsjednika mladih SDS u Tesliću. Jedan od bivših aktivista te stranke Siniša Gavrić, preuzeo je lokalni DNS. Uz SDS nije ni odbornik Tanja Markočević.

Ali, tu nije kraj problemima. Kako ATV nezvanično saznaje, stvari ne stoje dobro ni sa nekadašnjim koalicionim partnerima. SDS se ne može uzdati u podršku PDP-a, Socijalisti imaju svog kandidata, a SDP je sve bliži SNSD-u. Uz teslićki SDS je, kako kaže naš izvor, ostala još samo SDA, ali i tu bi, uskoro, mogla "pući tikva".