Ilić: Od kraja avgusta letimo pod ograničenjima, neophodna kupovina novog aviona

Direktor Vazduhoplovnog servisa Republike Srpske i pilot Sreten Ilić izjavio je Srni da avion Vlade Srpske "cesna" od kraja avgusta leti pod ograničenjima koja se tiču broja putnika, visine i brzine leta.

Ilić je naglasio da je avion "cesna" prizemljen 24. maja po nalogu Evropske agencije za bezbjednost /EASA/ i Američke federalne agencije za bezbjednost /FAA/.

"Nekoliko mjeseci prije toga, obavijestili su nas da postoji mogućnost da će avion biti prizemljen i da će letovi biti zabranjeni u potpunosti. Prvo smo dobili ograničenja, a 24. maja definitivno smo dobili zabranu za letenje do daljeg. Odluka ovih agencije uslijedila je nakon što su dva aviona iste marke u Engleskoj i Americi imali udes. Avion u Engleskoj se izvukao, ali u Americi se srušio, putnici su izginuli i zato je stigla zabrana leta", pojasnio je Ilić.

On je dodao da je krajem avgusta stiglo obavještenje da će biti dozvoljeni letovi uz određena ograničenja, tako je Vazduhoplovni servis Srpske uradio prvo tehničke letove, bez putnika, kao i određene modifikacije na avionu koje bi preduprijedile neku havariju, grešku ili katarstofu.

"U zadnjih 15 dana idemo sa putnicima pod ograničenjima i niko nas za sada nije obavijestio da li će biti ukinuto ograničenje, što je veoma neizvjesna situacija i utiče na bezbjednost u smislu da putujemo pod pritiskom", istakao je Ilić.

On je rekao da je procjena da se može letjeti sa ograničenjem, ali niko nije rekao do kada će ta ograničenja trajati.

"To je jedna neizvjesnost koju smo riješili kupovinom drugog aviona, jer treba se staviti u moju poziciju kao pilota i čovjeka koji donosi odluku hoće li avion poletjeti ili ne, a iza sebe imate putnike. Nemam pravo da ljude dovodim u opasnost ni kao pilot ni kao direktor", naglasio je Ilić.

On je naveo da avion i dalje leti pod ograničenjem, te da je premijer Republike Srpske Radovan Višković sve tačno rekao kada je riječ o stanju aviona Vlade Srpske, a sve drugo što se pojavljuje u medijima su čiste spekulacije.

"Kada je donesena zabrana, mi smo iznajmljivali avione što je bilo veoma skupo. S toga sam kao direktor i pilot na avionu išao sa informacijama prema Vladi. Dao sam tri informacije i na trećoj je odlučeno da se kupi novi avion", rekao je Ilić.

Takođe, kaže on, i održavanje "cesne" je veoma skupo, jer sa njom postoje problemi već pet godina.

"Samo uklanjanje korozije i zaštitu aviona plaćamo 'debelo' svake godine, a naredne godine nam dolazi na red generalni remont motora a to je oko milion i po dolara. Osim toga, avion je ušao u 13. godinu i samim tim pravi nam probleme i po pitanju bezbjednosti. Kao direktor i pilot dužan sam da signaliziram mojim pretpostavljenim u Vladi i da ih informišem o stanju, a nismo bili u drugoj situaciji osim da se odlučimo za kupovinu novog aviona ili da prizemljimo sve zbog troškova remonta i bezbjednosti putnika", istakao je Ilić.

On je dodao da je lično obrazložio potrebu kupovine novog aviona i da je na njegov prijedlog donesena odluka da se on kupi, jer je to isplativije nego održavati stari, a posebno što se mora uzeti u obzir bezbjednost putnika koja je na prvom mjestu.

Prema njegovim riječima, avioni su se prije 40 godina pravili da traju, a danas se prave kao mobilni telefoni i automobili, što znači da imaju svoj rok trajanja.

Ilić je naglasio da novi avion ima bolje performanse u smislu letenja na dalje relacije, za Moskvu, Sankt Peterburg, Tel Aviv... jer se ne mora usput slijetati, ima dva mjesta više nego prethodni i, inače, ima sve bolje karakteristike.

"Depozit je već dat i očekujemo da ćemo krajem novembra, početkom decembra dobiti novi avion", rekao je Ilić.

Govoreći o mogućnosti kupovine aviona po sistemu "staro za novo", Ilić je pojasnio da je cijena koju je ponudila "cesna" bila ponižavajuća i ona je odbijena.

"Nisu oni nama tek tako ponudili nisku cijenu, već upravo zbog stanja i statusa aviona, iako je njihov avion i iako bi trebalo da budu motivisani da nam daju bolju cijenu ako već od njih uzimamo. Međutim, oni su nam obrazložili da naš avion ima problema, da je već stariji, da motori dolaze na red za remont i da zato mogu da daju tako malu ponudu", rekao je Ilić.

Nakon toga, kaže on, 1. avgusta je donesena odluka da se ne ide u prodaju "cesne", nadajući se da Republika Srpska u narednom periodu može bolje da proda jer je ponuđena cijena "cesne" bila baš ponižavajuća.

Kada je riječ o kupovini novog aviona, istakao je Ilić, odluka nije donesena ishitreno i bez opravdanog razloga. "Prvu informaciju Vladi dali smo 27. juna i obavijestili ih šta se dešava, 4. jula smo dali prijedlog za kupovinu novog aviona po sistemu 'staro za novo', a 1. avgusta je poništena ta informacija zbog male ponude i tada je donesena odluka da se ide u kupovinu aviona bez zamjene 'staro za novo'", precizirao je Ilić.