Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić najavio je da će u idućoj godini u ovoj lokalnoj zajednici biti investirano više od tri miliona KM u realizaciju raznih projekata.

Grujičić je pojasnio da je riječ o kreditnim, ali i sredstvima nekoliko donatora koja su izvjesna, a dio sredstava biće izdvojen i iz opštinskog budžeta.

Najveća stavka od 800.000 KM predviđena je za pokretanje rada banjskog lječilišta koje bi uključilo korištenje poznate srebreničke banje ljekovite vode "Guber".

Dio sredstava biće iskorišten za izgradnju i asfaltiranje lokalnih puteva, a dio za podršku privrednom razvoju i otvaranju proizvodnih kapaciteta i novih radnih mjesta, kao i za projekte u poljoprivredi.

Grujičić je za narednu godinu najavio otvaranje nekoliko manjih proizvodnih pogona.

Zahvaljujući pomoći Srbije od milion evra opština je prije dvije godine kupila prazne devastirane hale bivšeg transportnog preduzeća u Potočarima i djelimično ih sanirala radi pokretanja proizvodnje namještaja do čega nije došlo, jer je poslodavac iz Srbije tražio nerealno visoku naknadu, odnosno podsticaje za otvaranje radnih mjesta, a najavljivano je zapošljavanje više stotina radnika u toj proizvodnji.

Umjesto toga, prema tvrdnji Grujičića, u tim halama biće smještena četiri privredna subjekta, od kojih je jedan već počeo da radi na preradi i isporuci drveta za ogrev i zaposlio pet ljudi.

"Još je registrovana građevinska firma, zatim treba da počnu sa radom pogoni za proizvodnju kutija za vino koji će zapošljavati žene i za proizvodnju aluminijumske stolarije. Riječ je o malim firmama koje imaju obezbijeđenu uposlenost i tržište za svoje proizvode", rekao je Grujičić novinarima.

On je naglasio da je raskinut ugovor sa Miroljubom Avramovićem iz Ivanjice koji, uprkos višestrukoj pomoći i podsticajima, nije uspio organizovati tekstilnu proizvodnju u objektu nekadašnje srebreničke vezionice.

Taj pogon je svečano otvoren za Dan opštine 11. marta, ali je nakon nekoliko mjeseci prestao sa radom.

Grujičić kaže da je sa investitorom iz Zvornika, koji ima svoju konfekcijsku firmu, postignut dogovor da preuzme objekat i opremu, te da pokrene tekstilnu proizvodnju i zaposli 30 radnica u početku.

"Cilj nam je da u našoj opštini proizvodnju pokrenu investitori u djelatnostima koja obezbjeđuju bolje zarade zaposlenima da bi se zaustavilo odseljavanje stanovništva sa područja ove opštine koje je veoma izraženo", naveo je Grujičić.

On kaže da u posljednje tri godine do pokretanja rada više najavljivanih proizvodnih pogona u Srebrenici nije došlo zbog neiskrenosti investitora, koji očekuju da dođu do podsticaja, a potom napuste ovo mjesto, što su mnogi ranije učinili.