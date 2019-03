I Sadam Husein i Osama bin Laden su bili miljenici Amerike

"Uz veliko poštovanje koje imam prema Alabancima, oni ne shvataju kakva sudbina može da ih zadesi. On još nisu shvatili misao Henrija Kisindžera, koji je govorio da se ne zna šta je gore - biti prijatelj, ili neprijatelj, Amerike," rekao je Milomir Marić, urednik kultne emisije "Ćirilica".

Gostujući u emisiji "1na1", kod Marina Marinkovića, Marić je podsjetio kako je završio Noriega, glavni američki saveznik u Panami, koga su na kraju zbacili s vlasti, a onda ga vezali za kamion i vukli po prašini, te zatvorili u Americi..

"I Sadam Husein je bio američki ljubimac, i u ratu protiv Irana, poslali su ga i da naplati dugove u Kuvajt, a na kraju je zbačen i ubijen. Takođe, i Osama bin Laden je bio agent Amerike u Avganistanu, protiv Rusa, i svi znamo kako je završio," rekao je Marić.

Kako kaže problem Kosova nije rješen jedan vijek, te da to nije uspio ni kralj Aleksandar.

"Poslije Prvog svjetskog rata došlo je do pobune Kačaka, poslije Drugog svjetskog rata do ustanka balista. Miloševiću bi bolje bilo da je postupio kako su radili pametniji ljudi od njega, platio albanskim čelnicima za mir. Kada je izbila albanska pobuna, još 1981. Koča Popović mi je rekao ovaj nije normalan. Mi smo njih jedva uspeli da ubedimo da su Jugosloveni, ali da ih ubediš da su Srbi to je nemoguće. Evo mi do danas pokušavamo Albance da ubedimo da budu Srbi. To je neshvatljivo," kaže Marić.

Prema njegovim riječima Albanci na Kosovu očigledno traže poštovanje, koje nisu dobili od Srba.

"Kad sam odlazio na intervju sa Ramušem Haradinajem mislio sam da odlazim na razgovor sa zlikovcem, sa nekim čovjekom iz šume. On je pristao da odgovara na svako moje pitanje. Rekao sam mu: "Vi ste fenomeni, droga kod svih naroda izaziva zavisnost, Albanci su jedini narod kod kojih droga izaziva nezavisnost." On mi je mrtav hladan odgovorio i na to. Da sam otišao kod bilo kog svog prijatelja koji je na vlasti u Srbiji, ili u regionu, on bi me s punim pravoma izbacio kroz prozor," rekao je Marić.

Prema njegovim riječima Haradinaj je do kraja izdržao razgovor i na kraju ga poslužio rakijom i rekao: "Vama Srbima je bolje da se pomirite sa Amerikancima, a nemojte sa nama Albancima nikako."



Osvrćući se 16-tu godišnjicu od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, Marić kaže da nikad nije otkrivena politička pozadina njegove likvidacije.

"Imali smo situaciju da su islednici koji su ispitivali Zvezdana Jovanovića i ostale, u stvari bili prenosioci, dok je neki engleski obaveštajac sedio iza paravana i dostavljao im šta smeju da pitaju. Ti islednici su imali pitanja koja su smeli da postavljaju. Mi smo bili okupirana zemlja. Đinđić je pošao u Banjaluku i američki ambasador mu je zabranio. Na putu ka Banjaluci na njega je pokušan atentat, ali Bagzi je odmah nakon toga pušten na slobodu," rekao je Marić.

On dodaje da je Đinđić mislio da je veći mangup od mafije.

"Došao je kod mene u emisij sa tašnom, izvadio procjenu BIA, u kojoj je navedeno da je on ugrožen, te da će doći do sukoba dva klana, zemunskog i surčinskog, da će doći do sukoba Legije i Dušana Spasojevića, i da će se oni poubijati između sebe. On je rekao tako će i biti, ja neću ništa preduzimati, sami će se poubijati oko para. Na moju konstataciju da će prije toga ubiti njega, on mi je rekao da se ne razumijem u to," priča Marić.

Marić dodaje da mu je Đinđić tada rekao da su Ameriku interesuju samo dva kanala za drogu.

"Zar ti zaista veruješ sa Amerika želi demokratiju i prosperitet za Srbiju. Njih samo interesuju dva kanala za drogu, jedan sa Bliskog istoka, preko Dimitrovgrada, a drugi sa Kosova, a to im obezbjeđuju Legija i Zemunci i oni su njima važniji. Ja sam se tada zaledio," rekao je Marić, zaključivši da niko nije zainterisovan za prosperitet ovih jadnih zemalja nastalih raspadom Jugoslavije.