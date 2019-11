I policija ima posla: Politički obračuni u Bileći

Bileću stalno potresaju politički skandali. Psovke i uvrede, gađanje mikrofonima i šaketanja najčešći su načini političkih obračuna u ovoj opštini. Od prošlih lokalnih izbora strasti se ne smiruju.

I upravo takve slike iz Bileće se šalju više od tri godine. Bilećani danas kažu da su shvatili da su izabrali pogrešne.

- Ako ljudi ne mogu da tolerišu jedni druge onda ne može biti ni dogovora a bez dogovora i razgovora nema napretka.

- Građani su birali ove predstavnike da li su pogriješili? Mnogo mnogo su pogriješili.

- To što se oni tuku to je većinom lični interes a mene to ne dotiče.

- To smo navikli to se dešava i šta ćemo, kažu građani.

I policija ima pune ruke posla sa bilećkim parlamentarcima. Posljednji politički obračun u bilećkom stilu desio se juče. Tada su koplja ukrstili tamošnji odbornik Dražen Dunđer i zamjenik načelnika Milorad Radović koji danas pred kameru nije želio. Rješenje za ovaj politički haos ne vidi ni načelnik Bileće.

"Ne znam šta se tu radi i šta ko sa tim hoće to je neka borba za vlašću, mislim da to nimalo nije normalno i mislim da nešto treba preduzeti a ja ne znam šta bi s moje strane mogao preduzeti", kaže načelnik opštine Bileća, Miljan Aleksić.

Miljan Aleksić kao glavnog krivca za sve u Bileći vidi upravo odbornika Dunđera. Na pitanje kakve se poruke šalju iz Bileće Dunđer odgovara.

"Poruke iz Bileće se šalju idealne zato što treba da cio svijet a ne samo Republika Srpska vidi da u Bileći ne postoji vlast da ne postoji načelnik da ne postoji skupštinska većina da samo postoje pljačkaši i na neki način se mora pokazati javnosti kakva je situacija u opštini Bileća", kaže Dražen Dunđer, odbornik SRS Dr Vojislav Šešelj.

Da li će se promjeniti, vidjeće se nakon lokalnih izbora dogodine. Bilećani kažu da gore od ovoga teško da može.

Pročitajte još:

Prijetio smrću sudiji i njenoj porodici, Đokiću minimalna kazna zatvora

Advokat Popovića otkrio kako je izgledao susret sa Severinom

Ukradenim autom probili izlog u Bingu i za minutu opljačkali radnju

Nakon stravične nesreće uhapšen vozač kamiona

Svinjokolj u Srpskoj u punom jeku: Trihinela pronađena u četiri grada

Severina napisala emotivnu poruku sinu: "Oprosti im sine, ne znaju šta čine"

Trojka osumnjičena za brutalno ubistvo u Banjaluci ostaje iza rešetaka

Svjedok teške nesreće: Vidio sam kako ih kamion kupi i melje

Pokušao ubiti komšiju zbog šahovske figure