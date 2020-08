Hoće li "Pokret za Prijedor" ponuditi ime četvrtog kandidata za gradonačelnika?

Predsjednici i potpredsjednik pet probosanskih stranka, Glavnih odbora DF-a, SDP-a, Stranke za BiH i Nezavisne bosanskohercegovačke liste, te RO PDA Prijedor danas su stavili potpise na Platformu za predstojeće loklane izbore u mandatnom periodu 2020. do 2024. godine.



Navedene partije djelovaće u okviru Koalicije "Pokret za Prijedor" a s ciljem kako je to precizirao Mirsad Duratović, šef izbornog štaba i nosilac liste, ukrupnjavanja povratničkog biračkog tijela u gradu Prijedoru.

"Glavni ciljevi su poboljšanje položaja povratnika u našoj lokalnoj zajednici, saradnja s dijasporom, jačanje socijalne politike, zdravstvene zaštite, izdvajanja više sredstava za porodicu, omladinu, sport, pronatalitetetnu politiku", rekao je između ostalog Duratović.

Nijaz Brkić, predsjednik GO DF kaže da je Koalicija izraz volje njihovog biračkog tijela.



"Sva naša nastojanja sročili smo u ovu Platformu. Poručujem da ćemo biti maksimalno tolerantni, korektni i sve napisano ispoštovati", naglasio je Brkić.

Ernest Badnjević, predsjednik Gradskog odbora SDP-a kaže da im je cilj napredak lokalne zajednice.

"Zato smo se i opredijelili za zajednički nastup", istakao je Badnjević.

Slične poruke uputio je Elvedin Hamzić, predsjednik GO Stranke za BiH.

"Smatramo da ćemo s "Pokretom za Prijedor" u velikom broju izraziti našu opredijeljenost da Bošnjaci u mandatnom periodu 2020. do 2024. budu politički faktor bez kojeg se neće moći odlučivati u gradskoj Skupštini", istakao je Hamzić.

Primarijus dr Azra Pašalić, predsjednica RO PDA Prijedor, podsjetila je na moto svoje stranke "Jaka lokalna zajednica, jaka država".

"Važno je da smo uspjeli animirati svoje centrale da u Prijedoru nastupimo zajedno, jer znaju da se borimo za bolji Prijedor, bolje društvo i život dostojan čovjeka", rekla je dr Pašalić.

Zadovoljan zbog potpisivanja Platforme koja po njegovim riječima okuplja zdrave snage u Prijedoru bio je i Mirzet Softić, potpredsjednik GO NBL.

"Smatram da ćemo djelovati zajedno kako predizborno, tako i postizborno", naglasio je Softić.

Koalacija "Pokret za Prijedor" računa na listu s 31 imenom kandidata za odbornike. No, ono što je posebno zanimljivo je to da bi nakon što su velike partije poput SNSD-a, SDS-a i DNS-a u javnost izašle s imenima kandidata za gradonačelnike Prijedora to isto mogao ponuditi i "Pokret za Prijedor".

Danas nakon potpisivanja Platforme i ta opcija je otvorena, a sve će biti poznato do 17. avgusta, što znači, da bi ukoliko se to dogodi, borba za prvog čovjeka grada Prijedora mogla biti poprilično zanimljiva.

(infoprijedor.ba)