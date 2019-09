Hoće li opozicija u Banjaluci imati zajedničkog kandidata na lokalnim izborima?

Zbijaju se redovi, ali ne nedostaje ni trzavica - tako bi se moglo opisati stanje u partijama u Banjaluci iako je ostalo godinu dana do lokalnih izbora.



Da i te kako ima različitih stavova u opoziciji otkrio je SDS-ov Aleksandar Petković fejsbuk statusom i to ne prvi put. Poručio je da PDP-u ne vjeruje i da bi gradski odbor SDS-a morao da predloži svog kandidata za gradonačelnika.

Petković nije svoj istup na mrežama htio da obrazloži u kameru ATV-a. Poručuje da neće u javnosti da iznosi svoj stav iako ga je javnost mogla pročitati na njegovom Fejsbuk profilu.

"Ne vjerujem PDP-u u njihovu iskrenost. Na vanrednim izborima u Doboju podržali su kandidata koji je sada u SNSD-u, a sada su kao opozicija, jer im je lakše doći do glasova, takođe i u Tesliću... Nestali su brzo nakon izbora, na posljednjem glasanju u Narodnoj skupštini glasali su za prijedlog vlasti. Kakva je uopšte uloga PDP-a?", napisao je Aleksandar Petković na svom profilu.

Uloga je jasna odgovara predsjednik Gradskog odbora PDP-a Draško Stanivuković. Tvrdi da se pregovori vode na nivou odbora i vrha stranaka, a da pojedinci imaju pravo na svoj stav. Kandidat opozicije kaže mora da bude neko ko najbolje kotira, naravno tvrdi da to je upravo on.

"Naš je stav jasan onaj kandidat koji po istraživanjima javnog mnjenja bude imao šansu da pobijedi bilo koga iz vladajuće stranke taj će biti čovjek kandidat, trenutno to sam ja", istakao je Draško Stanivuković.

Prvi čovjek banjalučkog SDS-a Slavko Grbić, ipak trvdi da se pregovori o kandidatu za gradonačelnika još ne vode. Za stav odbornika Petkovića kaže nije čuo i vjeruje da je to njegov lični stav. Razgovora će kaže tek da bude sa PDP-om, a na razgovore će i kod gradonačelniika Igora Radojičića koji ih je pozvao na konsultacije o tome šta treba da se uradi na poboljšanju života u Banjaluci.

Upravo o tome danas je gradonačelnik razgovarao i sa predstavnicima Gradskog odbora Socijalističke partije. IZ SP-a kažu, podrške ima, ali o izborima se još nije detaljno razgovaralo.

"Gradonačelnik Igor Radojičić ima apsolutnu podršku SP GO Banjaluka iako nismo razgovarali do sada na organima partije o eventualnoj njegovoj kandidaturi za gradonačelnika, ali svakako što se tiče GO tu je apsolutna podrška", istakao je Goran Selak predsjednik GO SP Banjaluka.

Da je dobra saradnja unutar banjalučke koalicije potvrđuje i Igor Radojičić. Saradnju očekuje i u narednom periodu. Na sastanke u Gradsku upravu pozvao je većinu stranaka, ali kako kaže ipak nisu svi dobro došli.

"Mislim da se dobro razumijemo i idemo koordinisano u lokalne izbore biće razgovora sa nekim drugim političkim partijama...kojim? Bićete informisani. Zavisi koga mi budemo pozvali, imaćete na vrijeme informaciju, nisu svi pozvani", istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Iako je do lokalnih izbora ostalo još godinu dana neka imena se pominju nekoliko mjeseci. Tako je lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio da će Igor Radojičić biti kandidat ove partije za gradonačelnika.