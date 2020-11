Hoće li biti novih zabrana u lokalnim zajednicama?

Uvođenje policijskog časa, zatvaranje ugostiteljskih objekata i škola, o tome, barem za sada, ne razmišljaju ni u jednoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata već je skraćeno, a škole su sedam dana bile zaključane. U gradovima i opštinama čekaju rezultate tih mjera, a naredni dvije sedmice su ključne. U najvećem gradu Srpske reorganizovane su bolnice, formirano je više lejkarskih timova, a što se zabrana tiče, o njima se još ne razmišlja.

"Očekujemo da još evo u narendih 10-ak do 15 dana, do tada su ti inkubacioni periodi da vidimo da li smo došli do vrhunca ovog talasa, da li su ove mjere pomogle i omogućile da nešto lakše dišemo a onda ćemo po potrebi razgovarati o nekim drugim mjerama. Znači smatramo ove dvije iduće sedmice, nekim, opet prelaznim periodom u kojem procjenjujemo sve i što se tiče škola, i što se tiče usluga i što se tiče funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Da li će ih biti u Zvorniku, znaće se sutra kada će zasjedati opštinski Krizni štab. Za sada su na snazi samo one koje je naredio Republički štab za vanredne situacije.

"Stručnjaci nam pripremaju prijedlog zaključaka i vidjećemo da li će doći do pooštravanja, odnosno sigurno će doći do pooštravanja kontrole mjera koje su trenutno na snazi u to sam siguran. Iako smo svjedoci da je trenutna primjena kontrole mjera na jednom značajno ozbiljnijem nivou u odnosu na prije samo desetak dana", istakao je Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika.

U ističnom Novom Sarajevu će pojačati kontrole javnih okupljanja, a mogli bi da zabrane i sva javna dešavanja. Broj zaraženih još nije alarmantan u Prnjavoru, ali ako bude, stožih mjera moglo bi da bude u toj opštini.

"Trenutno opština Prnjavor ne iskače u epidemiološkoj situaciji i broju zaraženih od nekog republičkog prosjeka i mi smo trenutno sa mjerama na onom nivou koji je donio Republički štab, ako se pogorša epidemiološka situacija mi ćemo svakako iskoristiti mogućnosti koje imamo da donesemo rigoroznije mjere", naglasio je Darko Tomaš, načelnik Prnjavora.

"Trenutno u bolnici Srbija su u toku reorganizacije koja se odnosi na pokušaj da se jedan dio pacijenata smjesti na ostale dijelove ne samo na COVID odjeljenje. Na sreću još uvijek nemamo pretjerano teških slučajeva kada je u pitanju procenat smrtnosti, ono što imamo, imamo punu bolnicu. Imamo veliki broj pacijenata u bolnici. Moraćemo da sve ono što radi štab, opštinski štab za vanredne situacije, moraćemo da utičemo naljude da smanje procnat okupljanja, da otkažemo sva javna dešavanja", istakao je Ljubiša Ćosić, načelnik Istočnog Novog Sarajeva.

Republički štab za vanredne situacije, nedavno je zadužio lokalne zajednice da u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na već utvrđene mjere.