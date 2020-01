Hoće li biti novca za zaštitu granica BiH od migrantskog talasa?

Kasa za finansiranje pripadnika MUP-a Republike Srpske koji zajedno sa Graničnom policijom čuvaju granicu BiH od ilegalnih migranta, biće otvorena još dva mjeseca. Vijest da će IOM u petak raskrstiti sa ulaganjem u zaštitu BiH granica izazvala je lavinu reakcija, nakon kojih je taj rok produžen do aprila. Ministartsvo bezbjednosti BiH do tada mora naći rješenje, jer će novi migrantski talas naići na nezaštićene granice. Vlada Republike Srpske ne može da izdvoji dodatna sredstva, da pored dnevnica i goriva, plaća i smještaj i hranu za oko 100 policajaca. Ukoliko ne bude novca, MUP Srpske će sa granica povući svoje ljude. Pitanje, na koje u IOM-u nismo dobili odgovor je, zašto je međunarodna organizacija koja je do sada za pomoć migrantima davala i šakom i kapom, odjednom donijela takvu odluku.

"Da li je to Evropa bankrotirala pa nema više para ili je u pitanju nešto drugo? Ja mislim da bi bilo najbolje rješenje da DGS ojača svoje kapacitete, zaposli ljude i radi na Ustavom propisane nadležnosti. Mi smo i dosada kao Republika Srpska imali značajne troškove. Naših stoljudi koji su boravili na granici, mi smo preuzimali troškove njihovih dnevnica, goriva itd", izjavio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske. Dodatni angažman na granicama, Republiku Srpsku, prošle godine, koštao je skoro milion i po maraka. Šta će biti kada međunardna organizacija zavrne ventile, pitaju se u Srpskoj. "Može se desiti na neki način kada se granica otvori, jer Granična policija nema dovoljno kapaciteta da sama čuva granicu koja je inače u dužini od 650 kilometara, ako računamo i Srbiju i Crnu Goru prema Bosni i Hercegovini. Na ovaj način biće mnogo laše ilegalnim migrantima da ulaze u Bosnu i Hercegovinu. A znamo da evropske zemlje nedozvoljavaju ulazak na njihovu teritoriju", ističe Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Operativni štab za migracije BiH u junu 2018. godine donio je zaključke da se policija Srpske pridruži Graničnoj policiji BiH, i tada je napravljen sporazum i regulisan je način finansiranja pripadnika MUP-a Srpske. Nakon štu su iz IOM-a stigle loše vijesti, u MInistarstvu bezbjednosti poručili su da će Granična policija naći rješenje zajedno sa SIPA-om i Direkciom za koordinaciju policijskih tijela. SIPA je na granicu još u decembru prošle godine poslala 15 službenika, a kako stvari sada stoje, za više od toga, male su šanse. Ako bi SIPA imala kapacitet, slanje službenika, svakako bi tražilo dodatna sredstva. Plaćanje SIPe ili MUPa Srpske, računica je ista, ali je pitanja da li bi neko na teritoriji Srpske radije da vidi neke druge policijske agencije. Ono što je sigurno, u ministarstvu bezbjednosti, moraće da zasuču rukave. "Prirodno da bi i mi morali imati, a mislim da ćemo i imati u narednom periodu ozbiljnije mjere Savjeta ministara koji je nadležnost za to jer je i predsjedništvo BiH tražilo konkretne mjere kako to da se prevaziđe. Društvo se nije dovoljno suočilo sa tim i moraće već u ovoj godini ozbiljnije da s esuoči sa tim bez obzira što nema sredstava dovoljno, naćemo sredstva, moramo ih naći", kazao je Nebojša Radmanović, zamjenik predsjedavajućeg PD PS BiH. Imajući u vidu da bi bez finansijske podrške IOM-a granica Srpske sa Srbijom bila nezaštićena u trenutku kada se očekuje novi priliv migranata, Granična policija je, o svemu obavijestila Ministarstvo bezbjednosti od kojeg je zatražila hitne mjere na obezbjeđenju dodatnih sredstava za ovu namjenu da bi bile nastavljene aktivnosti MUP-a Srpske na ispomoći.