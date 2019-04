Hitno donijeti set zakona i vratiti oduzete nadležnosti Srpskoj

Udruženje "Čast otadžbine" upozorilo je da "beskrupuloznost bošnjačke kvazi elite uz sadejstvo vazalske klike" prijeti da proizvede najveću krizu u BiH od 1991. godine i pita da li Srbi zaista moraju da učestvuju u "blamaži od države" gdje je pravo i pravda u svim svojim elementima pogaženo.

Iz Udruženja su upozorili da onaj ko želi snažnu i samostalnu Republiku Srpsku mora da radi svrsishodne stvari uzimajući sve elemente iz njene prošlosti, a ne voditi bezidejne rasprave da li će nedjelja biti radna ili ne.

"Potrebno je da prestanemo biti taoci primitivnih ucjena i vratimo se normalnom življenju, a to ćemo jedino moći ako budemo živili u nacionalnoj državi srpskog naroda", saopšteno je iz Udruženja.

U saopštenju se naglašava da zbog nacionalnog opstanka Narodna skupština Republike Srpske treba da donese set zakona po hitnoj proceduri, koji bi obuhvatili sve oduzete nadležnosti Republike Srpske i vratili ih isključivo na osnovu Dejtonskog sporazuma.

"Dok traje usvajanje tih zakona, potrebno je automatski odreagovati o pitanju PDV-a, to jest otvoriti račun koji bi bio pod kontrolom Vlade Republike Srpske, blokirati uplatu `M:tela` nekoj izmišljenoj agenciji koja neustavno djeluje i tako redom do konačnog razlaza od ideologije koja je sve samo ne civilizacijska tekovina normalnog društva", naveli su iz "Časti otadžbine".

Iz tog udruženja naglasili su da je "otadžbina stvar čovjeka, a ne roba".

"Kako nismo robovi, donesimo odluke koje će prekinuti bošnjačku strategiju našeg nestanka", dodaje se u saopštenju.

Iz "Časti otadžbine" pitaju "kakvi su to mozgovi potrebni" za sprovođenje politike nestanka sopstvenog (srpskog) naroda ili "do kada to sarajevski vazali koji su napravili plan djelovanja unutar državne zajednice, po kome treba da se nađemo pod nebeskim svodom NATO saveza to misle raditi".

U saopštenju je konstatovano da je i ranije bilo poziva za "predstavljanje poslušnika održavanjem navodnog predavanja u Pentagonu" i naglašeno da se gotovo niko nije usudio na takav korak do, kako su ga nazvali, genijalca Dragana Mektića.

"Da li je to snaga iz koje se kreiraju mogućnosti da oni koji su za zadnje izbore bili svim silama protiv srpskog člana Predsjedništva Milorada Dodika i predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović, pa tako redom, postaju nezamjenjivi kadrovi u mnogim pozicijama po dubini državne infrastrukture", pitaju bivši visoki oficiri VRS okupljeni u Udruženje.

U saopštenju je ocijenjeno da je Izetbegovićima "bilo dovoljno da imaju Pejanovića, Lazovića, Divjaka… ili Govedarcu, Šarovića, Mektića kako bi ucjenjivali Srbe koji su rođeni i ponosno žive na ognjištima svojih predaka", a po mišljenju ostrašćenih i fašiozidnih političara iz Sarajeva treba da nestanu iz BiH "koja svoje evolucije treba da završi sa nazivom Islamska Republika Bosna".

Ukazano je da bi bilo dobro da neko napravi analizu gdje su i šta radi kadrovi AID-a iz perioda od 1992. do 1998. godine danas i da to prezentuje javnosti.

U saopštenju je naglašeno da je da je svaki potez Srba od 1992. godine do danas zakonski utemeljen i da nisu ništa i nikada uradili na štetu drugih.