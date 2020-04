Histopatološki nalaz generala Mladića nakon operacije pokazuje da nije kancerogen

Histopatološki nalaz generala Ratka Mladića, kojem je u Hagu prije dvije sedmice izvršena operacija benignog tumora debelog crijeva, pokazuje da nije kancerogen, a njegovo zdravstveno stanje polako ide na bolje.

"Dobili smo samo usmeno informaciju da nije kancerogeno. Ali, nemamo to još ni u kakvom dokumentu, kao što nismo dobili ni njegovu otpusnu listu iz bolnice", rekao je generalov sin Darko Mladić za SRNU.

On je dodao da je iz Haga rečeno da sva administracija ide sporije zbog situacije sa virusom korona.

"Ali, kako pacijent može da bude otpušten iz bolnice bez otpusne liste? Ali, dobro. U suštini, nemamo nikakvu dokumentaciju još uvijek, i to je poenta. Ali, rečeno nam je da stvari idu na bolje", rekao je Darko.

On je podsjetio da je general vraćen iz bolnice u pritvor već četvrti dan nakon operacije.

"Čujemo se skoro svaki dan. On je kao i uvijek pozitivan, kaže da ide to na dobro i da se on subjektivno osjeća nešto bolje. Daj Bože da ide u dobrom pravcu i da se polako oporavlja. Vidim po njemu da bolje zvuči", naveo je generalov sin.

Darko je napomenuo da su posjete zabranjene dok traje situacija sa virusom korona, ali da smatra da to neće biti skoro, jer i u Holandiji ima veliki broj zaraženih, tako da ne vjeruje da će skoro biti ukinuta zabrana posjeta.

"Јa sad ne znam koliko je general bezbjedan u pritvoru. Oni su preduzeli neke mjere, ali i čuvari i medicinsko osoblje tamo u pritvoru poslije posla idu kući", rekao je Darko Mladić.

On je napomenuo da je u holandskom dijelu haškog zatvora bilo pojave virusa korona, ali da u dijelu zatvora pod UN kažu da to nema veze sa njima.

"Ali, neke službe su iste, medicinska služba je ista za cijeli zatvor. Vode računa, pojačali su distanciranje, ali koliko to može da se iskontroliše... Poznato je da u se u takvim sredinama još brže i opasnije šire virusi", naveo je on.

Darko Mladić je rekao da u haškom zatvoru nema druženja, te da su tamo samo trojica - general Mladić, Radovan Karadžić i hrvatski general Milivoj Petković /bivši načelnik Glavnog štaba HVO tokom bošnjačko-hrvatskog sukoba/.

"Oni su svakako izolovani. Njima potencijalna opasnost može da bude ili od čuvara ili od medicinskog osoblja, jer oni sa njima dolaze u kontakt. To su ljudi koji idu napolje, miješaju se sa drugim ljudima. Јa nemam informaciju kog nivoa je zaštita i kakvu kontrolu oni vrše", dodao je Darko Mladić.

Bivši načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić operisan je 28. marta od benignog tumora debelog crijeva, bez znanja porodice i advokata, koji su obaviješteni tek kada je general ušao u operacionu salu, kao i nakon zahvata kada se probudio.

Prvostepeno vijeće Haškog tribunala za zločine u bivšoj Јugoslaviji osudilo je 22. novembra 2017. godine generala Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora zbog navodnih ratnih zločina tokom rata u BiH.

Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu, nasljednika Haškog tribunala, odlučilo je u martu ove godine da do daljeg odgodi usmeno izlaganje žalbi na presudu generalu Mladiću.

Mladić je u pritvoru u Hagu od ljeta 2011. godine, kada je uhapšen u Srbiji.

Suđenje je počelo 16. maja 2012. godine.