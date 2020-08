Hidrometeorološki zavod Republike Srpske dobio novu opremu

Podatke o vodostaju rijeke Drine Hidrometeorološki zavod Republike Srpske dobijao je svakih osam sati, od sada će to biti moguće svakih pola sata. Potpuni značaj pokazaće se kada dođe do velikih padavina i mogućih poplava. To je omogućila nova hidrometrijska oprema za mjerenje protoka koja je trenutno vrhunac u svijetu za mjerenje velikih voda. Projekat je realizovala Svjetska banka u ukupnoj vrijednosti od 800 hiljada maraka.

"Znači da sada imamo podatke sa automatskih stanica sa devet tačaka u slivu rijeke Drine u realnom vremenu. Isto tako imamo meteorološke stanice koje mjere intenzitet padavina i naši dežurni sinoptičari i hidrolozi u vrijeme povećane opasnosti od poplava imaju informacije u realnom vremenu sa terena", izjavio je Daarko Borojević, v.d. direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Realizacijom projekta postavljeno je 19 automatskih hidroloških, meteoroloških i padavinskih stanica. Sve stanice su opremljene karticama za mobilni prenos podataka. "Ako znamo da ćemo mi nekoliko sati prije dobiti informaciju koja će ukazivati na to koliko vode će da dotekne u Drinsko jezero u Zvorniku a koliko u Višegradu, kako da se barata s politikom puštanja voda na tim vještačkim akumulacijama onda dobijamo smisao koliko novca će da se uštedi od šteta koje te visoke vode mogu da naprave ako se njima ne upravlja na pravi način", kaže Gordan Milošević, v.d. zamjenika direktora Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Osim hidrološke, u planu im je da u naredne dvije godine i na nivou seizmološke, klimatološke i meteorološke opreme to dovedu na isti nivo i da Hidrometeorološki zavod Srpske bude kredibilna institucija na nivou čitavog regiona. Kadrovsku osnovu za to imamo, moramo još ojačati materijalnu bazu, kažu iz Zavoda.