Hidroelektrana izgrađena po najnovijim tehnološkim uslovima

Među najmodernijim hidrocentralama, danas je u Mrkonjić Gradu puštena u rad i Hidroelektrana "Bočac dva". Investicija vrijedna 42 miliona maraka, dovešče do otvaranja 32 nova radna mjesta, ali i jeftinije struje za građane.

Vrpcu su svečano presjekli predsjednik Republike Milorad Dodik i Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Srpske, a potom su otvorili i malu hidroelektranu u blizini hidroelektrane "Bočac jedan" za vlastitu potrošnju, uz poruku da je Srpska i danas dokazala da je dorasla važnim projektima.

"Ova hidroelektrana je izgrađena po najnovijim tehnološkim uslovima u današnje vrijeme. Šta to znači, znači da ima dva agregata koja su instalisane 5 MW, godišnja iskoristivost je 43 GW/h električne energije. Važno je napomenuti da jedan agregat radi non-stop i da on može da rad ikao potopni agregat na minimalnim dotocima i od 20 kubika", istakao je Nedeljko Kesić, direktor Hidroelektrana na Vrbasu.

"Ovdje smo imali snagu i opredjeljenje da to izgradim ovlastitim sredstvima. Kao što ste čuli, 90 odsto sredstava je iz akumulacije preduzeća i tek nešto malo poslovnog kredita. Svakako, ovakvi objekti su visokokomercijalni, ostaju za duži rok, daju energetsku snagu, stabilnost, pogotovo u proizvodnji električne energije", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić, rekao je da Republika Srpska ima još planova i da će ići do potpune energetske nezavisnosti. Otvaranje nove hidroelektrane svakako doprinosi razvoju Mrkonjić Grada, a to bi se desilo sa bilo kojom lokalnom zajednicom - poručila je načelnica te opštine.

"Znači privredni razvoj i rast u jednoj opštini, znači nova radna mjesta, čuli ste od direktora, skoro 50 novih radnih mjesta. Znači, prihode u budžet u skladu sa zakonskim obavezama, koje ovakvo jedno postrojenje treba da daje", naglasila je Divna Aničić, načelnica Mrkonjić Grada.

"Za Republiku Srpsku je od neprocjenjivog značaja da razvijamo sopstvenu energetsku bezbjednost i nezavisnost i izgradnjom ovakvih objekata to postižemo. Želimo da se upustimo dalje u aktivnosti izgradnje HE Krupa, koja je po potencijalu isto tako veoma važan objekat i to će definitivno na području Krajine obezbijediti apsolutnu nezavisnost i sigurnost u snadbijevanju", Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.

"Bočac dva" će, po analizama, postati isplativa u rekordnom roku, poručuju to u HE na Vrbasu.

Stabilnost bi, po otvaranju nove hidroelektrane, trebalo da postignu i privredno razvijeniji krajevi, koji crpe više energije.

Puštanjem u rad Hidroelektrane "Bočac 2" trebalo bi da se stabilizuje i zapadni dio Republike Srpske, koji troši oko 51 odsto od ukupne proizvodnje električne energije u Republici Srpskoj. Investicija vrijedna 42 miliona maraka, po ekonomskoj studiji isplativosti, trebala bi da bude otplaćena za sedam godina.

Gradnju hidroelektrane domaći izvođači radova, Elnos i Integral Inženjering završili su u planiranom roku, za tri godine. Tok Vrbasa nije bio prekidan, a kvalitet vode ostao je u izvornom stanju.

"Izgradnja je bila zahtjevna zbog dubokog iskopa u kamenoj stijeni, kao i sanacija kosine iznad saobraćajnice. Rađeno je sa vodonepropusnim betonima, debljine zidova su bile jako velike. Urađeno je u predviđenom roku", istakao je Milan Joka, tehnički direktor Integra Inženjeringa.

"Elnos grupa je bila zadužena za isporuku i ugradnju elektromašinske i hidromehaničke opreme. Ovaj projekat je bio još jedan u nizu izazova za Elnos grupu. Mi smo veoma ponosni što je kompletan projekat realizovan sa našim domaćim resursima", istakao je Marko Mijić, Elnosov projekt-menadžer za "HE Bočac 2".

HE Bočac dva izgrađena je 37 godina poslije HE Bočac 1, iako je bila planirana odmah po njenom završetku.

Hidroelektrane na Vrbasu su uz podršku Vlade Republike Srpske 2014. godine dobile koncesiju za izgradnju Hidroelektrane Bočac dva, a već naredne godine mašine su bile na terenu.