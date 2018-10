Havarija u rafineriji dramatizovana i eksploatisana

Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić izjavio je da je havarija u Rafineriji nafte u Brodu bila mnogo manjih razmjera nego što je to javnosti preneseno.

"Vijest je više dramatizovana i eksploatisana, nego što je to stvarni razmjer ovog događaja", rekao je on na konferenciji za novinare.

Jovičić je istakao da je tužna vijest za cijelu opštinu i Rafineriju nafte u Brodu to što je jedan radnik sinoć poginuo u požaru, da je to velika tragedija za porodicu, kojoj je izrazio saučešće.

On je rekao da je u bolnici u Doboju posjetio povrijeđene radnike Rafinerije, koji se odlično osjećaju i koji bi, prema izjavi ljekara, danas mogli biti otpušteni iz bolnice.

Jovičić je zahvalio na velikoj spremnosti da se pruži podrška Rafineriji, te naveo primjer opština Modriča i Derventa, kao i susjedne opštine u Hrvatskoj, koja je obezbijedila prohodnost preko granice bez zadržavanja kola hitne pomoći i timova ljekara jer se smatralo da je riječ o zaista velikoj havariji.

Zahvalio je i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji ga je, kako je rekao, tri puta zvao i bio spreman da dođe, ali da mu je prenio da za tim nema potrebe.

On je pojasnio da je vatrogasna jedinica opštine Brod sa zaposlenima u Rafineriji sinoć uspjela da ugasi vatru i da nije bilo potrebe ni za jednom dodatnom vatrogasnom ekipom.

Jovičić je naveo da je požar lokalizovan za sat vremena i istakao da je ponosan na vatrogasce, na njihovu brzinu i zalaganje.

Prema njegovim riječima, treća smjena u Rafineriji počela je da radi redovno, osim jednog dijela, koji je počeo sa kašnjenjem od sat vremena.

Jovičić je naglasio da Rafinerija ima svoje protokole i rješenja za svaku situaciju, pa i za ovu, te naveo da nisu rijetke ovakve situacije.

On je rekao da u Brodu nije bilo uzbune, jer nije bilo potrebe za tim, te naglasio da je Rafinerija, čiji je vlasnik ruska kompanija "Zarubežnjeft", društveno odgovorna firma.

Govoreći o povrijeđenim radnicima, Jovičić je naveo da je riječ uglavnom o posjekotinama, ugruvanosti.

"Oni su prvo izvršili svoj zadatak, pa su se onda javili za medicinsku pomoć, ispoštovali su procedure koje su propisane. Radi pretraga i sigurnosti smješteni su u bolnicu u Doboju", dodao je on.

On je naveo da će Rafinerija i opština Brod imati zajedniču komisiju o procjeni štete, te ponovio da šteta u razmjerima kojima se prikazuje.

"Jača je bila eksplozija cisterne plina između Broda i Dervente, nego ovo", dodao je Jovičić.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu predstavnika Hrvatskih voda da naftna mrlja pluta rijekom Savom, Jovičić je istakao da je nemoguće da je to od Rafinerije nafte u Brodu, jer ona ima vlastite prečistače. "Siguran sam da ne može i nema prilike da dođe do Save", dodao je on.

Komentarišući današnji sastanak u Slavonskom Brodu, kojem bi trebalo da prisustvuje hrvatski predsjednik Kolinda Grabar Kitarović, načelnik opštine Brod je rekao da nije riječ o sastanku kriznog štaba, nego o ranije zakazanom sastanku o gasifikaciji, o onome što je prošle godine započeto između Vlade Republike Srpske, odnosno vlasnika, i Hrvatske.

On je dodao da je opština zainteresovana za taj proces, da će proći dosta vremena dok se to ostvari, te da se nada da će stanovnici Broda ubrzo imati riješeno pitanje gasa.

U Rafineriji nafte u Brodu sinoć oko 21.30 časova došlo je do eksplozije i požara u kojem je jedno lice poginulo, a deset povrijeđeno, koji nisu životno ugroženi.