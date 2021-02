Grujičić: Vlada Srpske je uvijek prisutna u Srebrenici

Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić izrazio je zahvalnost predsjedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću na današnjoj posjeti i Vladi Reublike Srpske koja nije u Srebrenici samo pred izbore, već je tu svaki dan, svaki mjesec i svake godine kroz raznorazna ulaganja, pomoći i podršku ne samo indirektno već i direktno.

Grujičić je nakon posjete Viškovića rekao da je Vlada Republike Srpske ogromnu pažnju posvetila Srebrenici i to je danas pokazao i premijer koji je obavio razgovar i sa privrednicima koji imaju dobru komunikaciju i sa lokalnom upravom i sa Vladom Srpske.

On je naglasio da su tokom sastanka razgovarali o proširenju svih tih kapaciteta i zapošljavanju novih radnika, jer je Srebrenica u ovoj pandemiji jedna od rijetkih opština koja je primala, a ne otpuštala radnike.

Grujičić je na tome zahvalio privrednicima, ali i Vladi Republike Srpske koja je imala sluha da podrži tamo gdje je zaista podrška opravdana.

- Mi ćemo opravdati sve ono što Vlada Republike Srpske bude usmjerila prema Srebrenici, a danas je predsjednik Vlade preuzeo PDV od granta Saudijske Arabije. Vlada Republike Srpske će to finansirati i to je ogromna finansijska podrška opštini Srebrenica od preko 250.000 KM - istakao je on.

Grujičić je rekao da su razgovarali i o nekim proizvodnim kapacitetima koji još nisu stavljeni u funkciju, ali će biti uz pomoć i podršku lokalne zajednice, Vlade Republike Srpske i samih privrednika koji žele da otvore nove proizvodne kapacitete.

On je zahvalio premijeru i kompletnoj Vladi Srpske i svima onima koji su se uključili u priču oko Srebrenice u smislu podrške i njenog ekonomskog razvoja.