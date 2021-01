Grujičić: Odluka CIK-a je cirkus, borićemo se pravnim sredstvima

Za Mladena Grujičića oko toga nema dileme - nakon što je čuo, kako kaže, sramnu odluku Centralne izborne komisije o poništavanju izbora u Srebrenici, poručuje da će na ponovljenim pobijediti sa još većom razlikom nego 15. novembra. Odluka je, poručuje, čisti cirkus i dokaz da BiH nije pravna država.

"Mi ćemo iskoristiti sva naša pravna sredstva da se žalimo, da jednostavno, ukoliko bude prostora i da podnesemo krivične prijave protiv članova Centralne izborne komisije, jer ovo je jedna politička odluka i to se odmah vidjelo na samom početku. Mene ne plaše ponovni izbori, to nije upitno, ali me plaši opstanak i život u državi u kojoj je moguće ovakvo nešto da se desi", kaže Mladen Grujičić, načelnik Opštine Srebrenica.

"Odluka CIK-a o poništenju izbora u Srebrenici je čisto politička odluka, i da su izbori trebali da se potvrde. Realno, neka pobijedi ko dobije najviše glasova", kažu građani.

Grujičić, koji je bio zajednički kandidat svih srpskih stranaka i pobjednik proteklih izbora, kaže da je unaprijed bilo dogovoreno u Sarajevu da će se ovaj scenario desiti ukoliko pobijedi srpski kandidat za načelnika. Smiješno je i neprihvatljivo obrazloženje, kaže, da se zbog 50 sumnjivih glasača sa navodno isteklim dokumentima ponište kompletni izbori i pobjeda od 1.200 glasova više od bošnjačkog kandidata.

Predsjednik srebreničkog SNSD-a Radomir Pavlović najavio je da će Koalicija "Zajedno za Srebrenicu", koja podržava zajedničkog srpskog kandidata Mladena Grujičića za načelnika opštine, podnijeti žalbu Apelacionom sudu BiH protiv odluke CIK-a.