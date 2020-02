Granični prelaz kod mosta "Bratoljub" doprinijeće razvoju Birča

Loklane vlasti u Bratuncu za ovu godinu planirale su ulaganja od 50 miliona maraka. Pohvalio se Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Staši Košarcu, ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, tokom prve radne posjete ovoj opštini.

Planiraju izradnju saobraćajne infrastrukture, slobodne zone, kažu raste i stanogradnja, nemaju problem sa odlaskom stanovništva. Izgrađeni most Bratoljub i granični prelaz, čija izgradnja je otkočena u Savjetu ministara, najveći su projekti koji će promjeniti život opštine.

"Ja vjerujem da mi to možemo vrlo brzo postići i definitivno otvoriti ovaj granični prealz i ovaj most, jer je to značajna napredak za privredni razvoj Republike Srpske, povezivanje Republike Srpske i BiH sa Srbijom, što je za nas primarn spoljnotrgovinski cilj", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH.

"Od graničnog prelaza, zaobilaznice, izgradnje centralnog spomen obilježja, zgrade opštine, stambenih objekata, što nikada u istoriji do sada se nije desilo", istakao je Nedeljko Mlađenović, načelnik Bratunac.

Ministar Košarac obišao je i pogone Tehničkog remonta Bratunaci razgovarao sa upravom ovog preduzeća. Košarac kaže da ga raduje što se ova kompanija razvija svoj proizvodni sektora, ali i remontni.

"Namjenska industrija visoko kotira, da je to gotovo 300 miliona godišnje prometa namjenske industrije. To je jasan signal da je BiH na međuanrodnom tržištu prepozntljiva. Ja apelujem na bezbjednsone institucije i Oružane snage BiH da vode jedan tretman kad su u pitanju i firme iz Federacije i firme iz Republike Srpske", naglasio je Košarac.



"Trudićemo se da sarađujemo još više i još bolje sa komapnijama iz zamjenkse industrije iz Federacije koje su u svakom slučaju u prednosti u odnosu na nas. Zajedno pokušavamo da nastupimo na međuanrodnom tržištu da dođemo do novih proizvoda, da budemo još bolji i kvalitetniji i da zaposlimo još više ljudi", Slaven Ristić, generalni direktor Tehničkog remonta Bratunac.

U Bratuncu mogu da računaju na pomoć i saradnju sa Minsitarstvom spolje trgovine i ekonomskih odnosa, poručio je ministar na odlasku.