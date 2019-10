Predsjednik gradskog odbora SNSD Bijeljina i poslanik SNSD-a u NSRS Nedeljko Ćorić obratio se saopštenjem u kom navodi da je stanje u stranačkoj organizaciji stabilno i da su aktivnosti usmjerene na pripremu za lokalne izbore koji nas očekuju naredne godine.

„Prethodnih dana građani su u pojedinim tabloidnim medijima i portalima mogli pročitati senzacionalističke vijesti o nezadovoljstvu i problemima u gradskoj organizaciji SNSD Bijeljina sa spekulacijama o smjenama i ostavkama. Kao predsjednik gradskog odbora u interesu javnosti, a posebo naših sipmatizera mogu odgovorno reći da to ne može biti dalje od istine i da su u pitanju izmišljeni i plaćeni tekstovi onih koji ne žele dobro ovom gradu i našoj stranci. Gradska organizacija SNSD Bijeljina je jedna od najvećih i najorganizovanijih u Srpskoj ali to sa sobom povlači i visok stepen odgovornosti. Naš fokus u ovom periodu je rad na terenu, razgovori sa građanima na rješavanju njihovih problema i potreba i priprema za naredne lokalne izbore koji nas očekuju 2020. godine.“-izjavio je Ćorić.

Ćorić se složio sa analizama koje ove napade tumače kao pokušaj da se naruši ugled SNSD i pokuša umanjiti rastuća popularnost koju SNSD uživa u Bijeljini.

„Iza ovih napada vjerovatno stoje oni kojima smetaja ugled SNSD u Bijeljini. Uprkos nepovoljnim političkim okolnostima u prethodna dva izborna ciklusa zabilježili smo odlične rezultate. Na prethodnim opštim izborima čak i pobjedu za nivoe Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamenta BiH, a značajno smo doprinijeli ukupnoj pobjedi SNSD za predsjednika Srpske i srpskog člana Predsjedništva. Od tada do danas smo samo dodatno ojačali organizaciju i vjerujemo da, u saradnji sa našim tradicionalnim koalicionim partnerima, mošemo ostvariti pobjedu i na lokalnim izborima. To je očigledno upalilo crveni alarm kod pojedinaca koji to ne žele i otuda i dolaze ovi neutemeljeni napadi", kaže Ćorić.

Ćorić je dodao da su bilo kakvi pokušaji destabilizacije SNSD osuđeni na propast i da se jedinstvo unutar stranke ne smije dovesti u pitanje.

„U velikoj organizaciji kao što je SNSD prirodno je da ponekada postoje različita mišljenja i razmišljanja o pojedinim pitanjima i da određeni pojedinci ili grupe mogu biti nezadovoljni sa nekom politikom ili odlukom. Kao demoktarska stranka mi dopuštamo pa čak i podržavamo takvu raspravu ali uvijek i na prvom mjestu mora biti interes Republike Srpske i interesi građana što je ujedno i interes i politika SNSD-a. Sa druge strane mi kao stranka ne gledamo blagonaklono na pojedince koji svoje lične interese i frustracije stavljaju ispred zajedničkih interesa i takvi pojednici brzo budu politički kažnjeni upravo od strane građana na izborima. Mi smo od naroda dobili mandat da ih zastupamo i borimo se za njihove potrebe a ne da se bavimo političkim igrama i smicalicama", rekao je Ćorić.

Ćorić je na kraju zaključio da je najvažniji cilj gradskog odbora pobjeda na lokalnim izborima i smjena nesposobne vlasti predvođene SDS-om.

"Građani Bijeljine mogu biti sigurni da se SNSD ne bavi izmišljanjem i produkovanjem afera koje ne postoje nego da predano radi na formulisanju politika i strategije koji će na čelo Bijeljine dovesti ljude kakve Bijeljina zaslužuje. Sigurni smo da ćemo jedinstveno i složno ući u kampanju za naredne lokalne izbore te da ćemo naredne jeseni dobiti novu vlast koja će donijeti novu energiju i nadu građanima Bijeljine i Semberije", kaže on.