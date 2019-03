Gradski odbor DNS Prijedor ogorčen: Izdali su i one koji su za njih glasali

"Gradski odbor DNS Prijedor izražava ogorčenost odlukom dijela odbornika DNS da formiraju Samostalni klub odbornika u Skupštini grada Prijedor i nastave svoje buduće djelovanje mimo usaglašene politike DNS-a", navodi se u saopštenju DNS-a.



"Rezultat takve odluke je i isključenje Predraga Starčevića, Duška Miletića, Želimira Kosa i Gorana Vučkovca iz DNS-a.Smatramo to izdajom najgore vrste, jer upravo ova četvorica su imala i najveću podršku rukovodstva DNS-a kada su se kreirale odborničke i poslaničke liste. Ne samo da su izdali one koji su im omogućili da budu ono što jesu, nego su izdali i one koji su za njih glasali i koji su očekivali da se u Skupštini bore za njihove interese i interese sredina iz kojih dolaze", stoji u saopštenju.

"Kao mladi ljudi imali su tu privilegiju da budu u vrhu politike DNS-a, da predstavljaju tu politiku u Skupštini grada. Porazna je činjenica da su kao odbornici postali najprepoznatljiviji onog trenutka kada su napustili DNS.Nisu ni mogli drugačije, kada su Skupštinu smatrali izvorom prihoda, a ne mjestom gdje nešto treba da kažu, da se bore za opšte interese i da ostanu upamćeni po smislenim i pametnim prijedlozima.Sve što su radili bilo je da konzumiraju politiku DNS-a, da budu uvaženi među građanima, a nikad se nisu zapitali koliko je mladih i sposobnijih ljudi na Zavodu za zapošljavanje, koji čekaju svoju šansu da pokažu ono što znaju", navedeno je u saopštenju.

"Za njih je najbolje reći „oprosti im Bože ne znaju šta rade", a vrlo brzo će se uvjeriti. Postaće potrošna roba za ostvarenje ciljeva nekih drugih, i kada postanu nebitan broj, možda stave prst na čelo i zapitaju se zašto. Ali vjerujemo da već sad znaju zašto, jer su politiku podredili pojedinačnim interesima, i zapošljavanju bračnih drugova. Ideale bi i mogli razumjeti, ali izdaju radi trenutnog rješenja ličnog pitanja teško. I kada bi ih mi razumjeli, neće nikada oni koji su im dali glas, u što smo se i uvjerili ovih dana razgovarajući sa narodom", navodi DNS u saopštenju.

"Najdrastičniji primjer ovakvog ponašanja je odbornik Predrag Starčević. On je otišao i korak dalje, mjenjajući politiku, radi oprosta kriminalnih radnji.Neko ko se drzne da ostvari protivpravnu imovinsku korist, na osnovu lažnih recepata i falsifikata, dovoljno govori o sebi. Još više, kada se zna koliko je ljudi sa zdravstvenim problemima, a bogatiti se na račun tuđe nesreće, ipak je dno dna. Ko god misli da će se jednog dana sve zaboraviti grdno se vara. Ono što naš narod najteže prašta, je izdaja i kriminal. A ovdje je u pitanju i jedno i drugo. OdbornikStarčević je, iako je bio član DNS radio za drugu partiju, da bi na osnovu lažnih i falsifikovanih recepata ostvarivao imovinsku korist, na taj način što su njegove apoteke „Medikus" primale lažne i falsifikovane recepte i naplaćivale ih odFonda zdravstvenog osiguranja, iako je znao da je to zabranjeno i protivzakonito. Obezbjedio je je preko određenih ljudi da se ti lažni i falsifikovani recepti iz njegovih apoteka realizuju u Fondu", navodi se u saopštenju.

"Sada je u kontaktu sa drugom partijom preko koje misli da će biti oslobođen krivičnog gonjenja.

Duško Miletić je zaposlio ovih dana suprugu u ZP" Elektrokrajinu"a.d Banja Luka RJ „Elektrodistribucija „ Prijedor, Želimir Kos je zaposlio suprugu u O.Š." Petar Kočić" Prijedor , a Goran Vučkovac je zaposlio suprugu u Republičku upravu za geodetsko imovinske poslove Republike Srpske RJ Prijedor. Očigledno da su sve interese podredili samo svojim ličnim interesima. I zato, sretan vam put, nosite sa sobom svoju savjest i svoje odluke. Nama ne morate više ništa objašnjavati, objasnite svojim prijateljima, rodbini, komšijama i kumovima, na kraju krajeva građanima, ako ikada više budete u prilici da budete kandidati za bilo šta", navodi se u saopštenju DNS-a.