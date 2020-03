Gradovi i opštine širom Srpske u pripravnosti zbog virusa

Dobojske zdravstvene ustanove imaju dovoljan smještajni kapacitet u slučaju potrebe, i mjesta za paniku nema - poruka je iz dobojskog Štaba za vanredne situacije. Pod nadzorom je trenutno 739 ljudi, a 16 ih je izašlo iz nadzora. Vrtići prestaju sa radom, a dok traje vanredna situacija, biće izvršen povrat sredstava. Ugostiteljski objekti su zatvoreni do daljnjeg.

"Do tridesetog, biće svi ugostiteljski objekti zatvoreni. Sva javna okupljanja zabranjena, sve one mjere koje su bile do 23. na snazi produžavamo do 30. marta, a u cilju sprečavanja širenja korona virusa", kaže Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

U cijeloj dobojskoj regiji trenutno je jedno lice pozitivno na korona virus, i to zdravstveni radnik iz Modriče koji je bio u Banjaluci. Jedna osoba koja je juče stigla iz inostranstva a bila je u kontaktu sa zaraženim osobama, nalazi se u kućnoj izolaciji pod strogim nadzorom. U Prnjavoru je održana sjednica Štaba za vanredne situacije. Na teritoriji ove opštine je 937 ljudi pod zdravstvenim nadzorom, po čemu su drugi u Republici Srpskoj, iza Banjaluke. Jedna osoba je zaražena, ali je trenutno bez simptoma.

"Ono što je zaista za pohvaliti jeste higijensko-epidemiološku službu i sve ljude u JZU Dom zdravlja Prnjavor, zatim inspekcijske organe opštine Prnjavor jer su dane vikenda, ali i dane koji su slijedili nakon toga učinili ogroman posao i uspjeli da kontaktiraju, evidentiraju, i da stave pod zdravstveni nadzor sve ove ljude", kaže Darko Tomaš, načelnik Prnjavora.

Po uzoru na druge opštine u Republici Srpskoj, Derventa je uredila rad u lokalnoj upravi, a zatvorila većinu javnih ustanova, kao i kafiće i restorane. U posljednja 24 sata, u ovoj opštini je evidentirano 57 novopridošlih koji se stavljaju pod nadzor, a pod kontrolom je ukupno 383 ljudi.

"Poenta je da smanjimo kontakte. Zovemo ih socijalni. Da smanjimo velike grupe ljudi, i poenta je u tome. I druga poenta je da dobro evidentiramo ljude koji nam dolaze iz okruženja, reći ću, iz bezobraznih država. Valjali su naši radnici do juče, a danas ih se šalje naprasito kući", kaže Milorad Simić, načelnik Dervente.

U većini opština širom Republike Srpske redovno zasjedaju štabovi za vanredne situacije. Sve službe u lokalnim zajednicama su u stanju maksimalne pripravnosti.