Građani u karantinima u Srpskoj za ATV govorili o uslovima smještaja

Granični karantin prva je adresa svim državljanima koji se iz inostranstva vraćaju u BiH. Jedan od najprometnijih je onaj na lokaciji starog carinskog terminala u Gradišci.

Tu, svi oni koji pređu obližnji granični prelaz, provedu 24 sata. Obezbijeđeni su im obroci, topla voda, i kreveti u dvije vrste objekata. Muškarci su smješteni u šatorskom karantinu, a u svakom od njih po nekoliko kreveta, udaljenih jedan od drugog, čista posteljina i prijatna, sobna temperatura.

Žene, djeca, starija lica i bračni parovi smiešteni su u čvrstom objektu carinskog terminala. I ovdje ista slika kao u šatorima. Čista posteljina, a dezinfekcija se vrši svakih 48 sati.

Nakon 24 sata, pod policijskom pratnjom, odlaze u karantine u svojim lokalnim zajednicama.

Mnogi ne znaju šta ih čeka. Tako su se osjećali i Prnjavorčani koji su juče stigli iz Austrije. Neizvjesnost je ipak ostala pred vratima. U karantin je u Prnjavoru pretvoreno nekoliko sportskih objekata, sa uredno spremljenim krevetima, ali većina juče pristiglih Prnjavorčana dobila je hotelski smještaj, i to doslovno.

"Želim da se zahvalim kriznom štabu za vanredne situacije, svim ljudima koji su organizovali prihvat. Želim da kažem da smo svi vrlo zadovoljni sa uslovima, sa smještajem, naravno to je hotel. Svi se zahvaljuju opštinskoj organizaciji, načelniku Tomašu i timu koji nam je pomagao i koji su nam se javljali", rekao je Siniša Simeunčević.

"Sve je super, sve je redovno, korektno i čisto i nemam se za šta žaliti", istakao je Petar Marinković.

Trebinjci koji se vrate u BiH idu u Dom učenika. Uslove u tamošnjem karantinu jednako hvale i oni koji su još u objektu, i oni kojima je obavezan karantinski period istekao.

"U karantinu se nalazim već 6. dan. Smješten sam u Trebinju u Domu učenika, gdje su uslovi odlični, hrana je takođe odlična, kao i osoblje što tu radi", naglasio je Jovan Bokić.

"Stigla sam iz Novog Sada i moram priznati da sam prezadovoljna smještajem, hranom i osobljem, što medicinskim, tako i uslužnim i ovom prilikom bih htjela da ih puno pozdravim i da im se zahvalim", rekla je Anja Tasovac.

Banjaluka je među prvima uspostavila lokalni karantinski smještaj. Nalazi se na nekoliko lokacija. I na svim su obezbjeđeni novi kreveti, posteljina i ćebad, dovoljan broj tuševa i toaleta sa toplom vodom, odvojena prostorija za pušače, besplatan internet i još mnogo toga. Za sve to se svakodnevno brinu pripadnici civilne zaštite, policija i zdravstveni radnici.

Zahvalnost nije izostala. Jedna takva poruka stigla je iz karantina u srednjoškolskom centru.

"Pozdrav svima iz srednjoškolskog centra, a najviše osoblju srednjoškolskog centra, hvala svima na uslugama. Hvala svima, živi i zdravi bili, vašoj televiziji, policiji i doktorima".

Banjalučani u šali pričaju da će ih iz karantina teško otjerati. Među onima koji su karantinskim smještajem najzadovoljniji je Mirjana Đalić iz Doboja. Iako je puštena u kućnu izolaciju, karantinski period će, po svemu sudeći, pamtiti. I to po dobrom.

"Toliko su me lijepo primili da mi je bilo lijepo da bih ostala cijeli život tu. Hrane, nekoliko su puta došli oni ljudi koji služe tu. Meni, hoćeš Miro jesti, nisam gladna. Nov krevet, nov dušek, nov jastuk, nov jorgan, to je sve novo, to je čisto, uredno, ja bih tu cijeli život ostala", istakla je Mirjana Đalić.

Nakon jedne, ili dvije sedmice, svi smješteni u lokalnim karantinima idu na testiranje. Ako se test na virus korona pokaže kao negativan, idu kućama, gdje u izolaciji treba da provedu još 14 dana.