Građani Republike Srpske sve više kockaju

Građani Republike Srpske kockaju više nego ikad, pokazuju to podaci Republičke uprave za igre na sreću. Zato rastu i godišnji prihodi, i to u prosjeku za 14 odsto. Samo u protekle dvije godine, igre na sreću u budžet Srpske ulile su više od 50 miliona maraka.

"Od osnivanja Republičke uprave za igre na sreću do danas, bilježi se znatno povećanje godišnjih prihoda budžeta Srpske. U prošloj godini prikupljeno je 28 miliona maraka, a 2008. kada je Uprava osnovana, 6,9 miliona maraka", saopštili su iz Republičke uprave za igre na sreću.

Život je, kažu, za mnoge lutrija, pa je tako prošle godine potrošeno više od 11 i po miliona maraka na igre koje organizuje Lutrija Republike Srpske. Više od polovine milionskog kolača otišlo je na loto listiće, dok je dio potrošen na instant srećke. Posao cvjeta i kockarnicama, a kladionice niču kao pečurke. U Republici Srpskoj registrovano je više od hiljadu kladionica, i njihov broj stalno raste. To bi, kažu ekonomisti, trebalo posmatrati i kao društveni fenomen.

"Sve više ekspanziju doživljavaju kladionice, i to poprima jedan zabrinjavajući trend. Pogotovo zato što sve mlađa populacija sve više troši i vrijeme na to i novac. Postaju ovisni o tome. Tako da je to nešto o čemu treba voditi računa u budućem periodu", istakao je Saša Grabovac, Udruženje ekonomista SWOT.

Da su kladionice uzele sve više maha, čak i među srednjoškolcima, dobro znaju profesori. Zdravko Zec na to svakodnevno upozorava svoje đake.

"Ja svojim đacima kažem, šta ćete u kockarnicama. Učite umjesto kocakarnica. To je moja bila poruka. Mnogi ljudi, penzioneri recimo, to im je jedna vrsta zabave. Ko mnogo ne troši, taj mnogo i očekuje. Ali i tu treba biti umjeren naravno", istakao je Zdravko Zec.

Ko ne igra, ne može ni da dobije, kaže jedna izreka. Realno je i tačna. Malo ko želi da prizna da, makar ponekad, uplati pokoju marku da okuša sreću. Ima i onih koji u takve stvari baš i ne vjeruju.

"Ne vjerujem u to. Rijetko ko dobije. Nekome ide novac, nekom ne".

"Loto ne, lud se uzda u sreću, pametan u svoj trud".

"Ma ne igram, ponekad.. ponekad loto igram. Ništa više. Jeste li dobili ikad? Nešto malo možda, nešto malo. Tako", istakli su građani.

Povećanje budžetskih prihoda prati i smanjenje broja ilegalnih igara na sreću. U Republici Srpskoj igre na sreću priređuje 36 privrednih društava.