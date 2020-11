Građani poručili Stanivukoviću: Budžet Minhena bi bio mali za njegova obećanja

Ne samo da je PDP-ov Draško Stanivuković pandemiju virusa korona koja uzima živote iskoristio za samopromociju. Projekciju bolnice koju je za samopromovisanje iskoristio ukrao je sa jednog sajta.

Dok se ljekari u Srpskoj nadljudskim naporima bore sa opakim virusom, Stanivuković priča bajke o gradnji bolnice u Banjaluci. A čak ni bajku nije mogao da smisili sam, već ju je našao na internetu. Danas to i ne demantuje. A kao da bi i mogao.

Demantuje ipak da je pacijente jučerašnjom konferencijom ispred UKC-a uznemirio.

"Mi smo prije svega bili na parking mjestu i to kod porodilišta, a ne kako je to htio neko drugi prikazati", kaže on.

Sudeći po Stanivukovićevoj izjavi, ili porodilje ne mogu biti uznemirene, ili mladog PDPovca to ne interesuje. Ni objašnjenja toga kako misli izgraditi bolnicu od dvadesetak spratova, a ni projekciju ne može napraviti sam ili sa svojim timom, nema. A čak ni spratove nije izbrojao kako treba.

Juče je poručio da zgrada bolnice koju je zamislio, a kasnije se ispostavilo da nije, ima jednak broj spratova kao zgrada Vlade. A nema. Zgrada Vlade “visoka” je 16 spratova. Stanivukovićeva palata za barem 5 više. Pitanje je i da li zadovoljava kriterijume koje jedna bolnica treba da ispuni.

"Ovo je ogledni primjer o kakvom rijaliti političaru se radi. Jednom nedoraslom političaru, da on nađe jednu sliku, prvu koja mu se svidjela, neke zgrade koja nužno nije bolnica, pitanje je da li je ono funkcionalan objekat za bolnicu i da on nju predloži kao idejno rješenje za bolnicu za koju se mora uvažiti struka, i arhitekstonska i organizacija zdravstvenih ustanova", kaže Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NS RS.

Ako je Stanivuković imao namjeru da njegov projekat sa interneta neko shvati ozbiljno, nije uspio. I vijest da je projekcija gradske bolnice plagijat, malo je koga iznenadila.

-Je li neko od vas ozbiljno mislio da je čovjek napravio projekat nove bolnice?

-Možda je mislio na svoju privatnu

-Ima li šta da nisi obećao? Fakultet završiti...znao sam

-Ja vjerujem da on kad prespava, zaboravi šta je juče obećao. Bukvalno je nemoguće pohvatati šta je sve rekao. Budžet Minhena bi bio mali, poručuju građani.

Stanivukovića bi neko možda neko trebalo da posavjetuje da ne obećava infrastrukturne projekte bilo koje vrste. Ni sa jednim obećanjem se do sada nije proslavio. Malo ko je od Banjalučana zaboravio da je prije par mjeseci, gostujući na jednoj federalnoj televiziji obećao gradnju spomenika borcima. I to onima iz HVO i takozvane Armije BiH.