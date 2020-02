Građani Istočnog Sarajeva u oktobru bi mogli direktno da biraju gradonačelnika

Gradonačelnika Istočnog Sarajeva, uskoro bi mogli da biraju građani. Zakon o Istočnom Sarajevu i izmjena i dopuna Izbornog zakona Republike Srpske, razmatraće u utorak narodni poslanici, i to po hitnom postupku. Mjeseci su potrošeni kako bi se oko ovog pitanja ujedinile sve stranke, ali inicjativa prema Parlamentu Srpske otišla je od SNSD-a čija je politika da građani sami biraju svoje predstavnike, a ne da se bira iz takozvanog bubnja, kako je to do sada bio slučaj.

"To je već zadnje tri, četiri godine, ono što izvorno radi gradski odbor SNSD-a radi na Zakono Istočno Sarajevo i na direktnom izboru gradonačelnika, iako smo ovdje opozicija kada je u pitanju grad Istočno Sarajevo , ali time smo pokazali odgovornost prema građanima prije svega i onome što čini grad Istočno Sarajevo za razliku od onih koji vode taj grad, a nisu ni jednog trenutka pokazali inicjative da barem donesu Zakon", kaže Ljubiša Ćosić, predsjednik gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo. Od osnivanja grada Istočnog Srajeva, skupštinska većina predlagala je i birala prvog čovjeka grada, bez obzira koliko je glasova dobio od građana. Izmjenom i dopunom Izbornog zakona Republike Srpske i to člana 51. stalo bi se u kraj izbornoj trgovini, u kojoj se često dešavalo da pozicija prvog čovjeka Grada pripadne stranci koja ima najmanji broj glasova. “Izbor gradonačelnika grada iz člana 49. ovog zakona vrši se većinom glasova ukupnog broja odbornika gradske skupštine. Svaki odbornik gradske skupštine može predložiti kandidata za funkciju gradonačelnika. Ako kandidat ne dobije većinu glasova od ukupnog broja odbornika, sprovodi se drugi krug izbora. Ako ni jedan kandidat ne dobije većinu glasova od ukupnog broja odbornika, sprovodi se treći krug izbora. U trećem krugu izbora biće izabran član koji dobije najveći broj glasova. Ako je rezultat isti, najmlađi od kandidata sa istim rezultatom biće izabran za gradonačelnika", stoji u Izbornom zakonu Republike Srpske. Da izbore u Republici Srpskoj treba izjednačiti smatra i lider SNSD-a. Milorad Dodik kaže da je sve u rukama narodnih poslanika. "Zakon o tome je već pred Skupštinom i mislim da treba izjednačiti i poziciju izbora i gradonačelnika Istočnog Srajeva, kao svih drugih. Imamo mi mnogo gradonačelnika u RS i svi oni idu na direktan izbor, zašto ne bi išao i izbor gradonačelnika iz Istočnog Srajeva”, kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a. Da ne žele da drugi biraju umjesto njih, saglasni su i građani. Kažu da bi bilo poštenije da kandidat za prvog čovjeka Grada izađe pred njih sa imenom I prezimenom, jer predstavlja više od 60 hiljada građana iz šest opština koje su u sastavu Grada. - Direktno građani, to je najbolje, većina neka odlučuje kao svuda u svijetu. - Ja mislim ipak da narod bira. -Bilo bi poštenije i bio bi kraći put i mislim da bi bilo bolje da građani to rade. - Građani, građani sve građani trebaju o sebi da se brinu I da biraju, poručuju građani. SNSD ima dovoljno ruku da usvoji Zakon o gradu Istočno Sarajevo i izmjene i dopune Izvornog zakona Republike Srpske. PDP bi mogao podržati inicjativu koja dolazi iz Istočnog Srajeva, a što se tiče SDS-a, unaprijed znaju da neće dati svoj glas, iako to traži većina građana Istočnog Sarajeva.