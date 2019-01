Gradiška ispunila uslove da dobije status grada

Gradiška je ispunila sve uslove, i ove godine može da dobije status Grada. U Opštini su vrijedno radili, a to pokazuje i broj zaposlenih koji je premašio republički standard. Na to su danas posebno bili ponosni narodni poslanici iz Gradiške. Kažu, zadnjih godina radililo se i na izgradnji puteva, razvoju privrede i turizma.

"Ako uzmemo sve ekonomske, geografske, kulturne, regionalne potencijale Gradiške, shvatićemo da je sasvim prirodno da Gradiška postane grad," rekao je Drnis Šulić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"U posljednje dvije godine vladajuća struktura na području naše opštine Gradiška, uradila je preko 40 kilometara asfaltnih puteva. Ti putevi su uglavnom rađeni u ruralnim područjima. Zašto baš tamo? Zato što nam je bio cilj, da kroz poboljšanje insfrastukturnih uslova u našoj opštini zadržimo ljude da žive u selima i da žive od proizvoda svoga rada," kaže Ranka Perić Romić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Stanovnicima Gradiške će promjena statusa biti samo slovo na papiru, jer kako kažu, za njih je Gradiška već odavno grad, a ne samo opština.

"Mislim da zaslužuje i zbog broja stanovnika i zbog svih ustanova koje su smještene u gradu. U svakom slučaju s obzirom da su mnogi drugi gradovi iz našeg okruženja još 2011, 2012. dobili status grada, mislim da i Gradiška zaslužuje 2019."

"U svakom slučaju to zaslužuje. Ja sam spreman čestitati ako dobijemo to."

"Meni je bitno kako ljudi žive, a je l to sada ima zvanje grada ili nema.. Ako su dobre ulice, ako je sve urađeno kako treba, to je za mene grad. Ako ima bolnicu, ako ima te institucije i ako to sve dobro funkcioniše, to je to," komentari su stanovnika Gradiške.

Opštinske vlasti su još prije dvije godine pokrenule postupak za dodjelu statusa grada. Skupština opštine je odluku proslijedila Vladi Srpske, koja je u avgustu prošle godine utvrdila Nacrt zakona o gradu Gradiška.

Opština Gradiška ispunjava sve zakonske uslove da dobije status Grada. Ukoliko Narodni poslanici tako izglasaju, Gradiška će pored Prijedora, Banajluke, Doboja, Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Zvornika i Trebinja, postati osmi grad u Republici Srpskoj.