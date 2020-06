Grad Doboj pomaže parovima koji do potomstva moraju vantjelesnom oplodnjom

Grad Doboj pomoći će parovima koji do potomstva moraju vantjelesnom oplodnjom. Sa lokalnim udruženjem "Novi život" usaglašavaju kriterijume za sufinasniranje, kaže gradonačelnik Boris Jerinić. Poručuje da neće biti ograničenja kada su u pitanju finansijska sredstva i države u koje parovi odlaze.

"Mi smo sprmeni da i to zajedno subvencionišemo da nađemo odgovarajuća zajedničja rješenja i tada sam rekao, da ograničavati to budžetom ili nekom stavkom koja je namijenjena ta stavka će biti onolika kolika bude potrebna za mlade bračne parove, to jest ljude koji imau potrebu da dobijaju djecu vantjelesnom oplodnjom", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Desetine dobojskih parova tim putem se bori za potomstvo. Podrška koju su dobili ih raduje,a svaka pomoć im je značajna.

"Ja mislim da šta god da bude, bilo kakva vrsta finansijske pomoći da će parovima značiti obzirom da do sad naš grad nien izdvajao nikakva sredstva. Drago nam je svima da pravi se pomak kada je ta vrsta pomoći u pitanju, obzirom da od početka vlada pozitivna klima", ističe Aleksandra Sofrenić, Udruženje "Novi život".

Vodiće se iskustvima okruženja, kažu u dobojskom udruženju, koje djeluje oko godinu dana. Opštinama dobojske regije, koje pružaju tu vrstu pomoći, nedavno su se pridružili iStanari, koji pravilnikom regulišu pomoć parovima.

"Smatramo da je to jedan lijep gest, huiman hest, javili su se oni koji ziatsa dokumentovali platili gdje su išli na vto", kaže Dušan Panić, načelnik opštine Stanari.

U Republici Srpskoj, više od 30 lokalnih zajednica finansira ili sufinansira postupke vantjelesne oplodnje. Iznosi su od 2.000 maraka naviše, a neki finansiraju i kompletan postupak. Trebunje finansira i donaciju, koja je među skupljim procedurama.