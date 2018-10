Govedarica: Sumnjam u rezultate, ali ne bježim od odgovornosti

Tek kasno popodne oglasili su se u najvećoj opozicionoj stranci u Republici Srpskoj. Pred novinare je izašao lider Vukota Govedarica i rekao da za njega izborna trka nije gotova. Od CIK-a traži ponovno, ručno brojanje i grafološku analizu nevežaćih listića. Sumnja u izbornu krađu, ali kaže da ne bježi od vlastite odgovornosti. Odluku o ostanku ili odlasku sa čela stranke, prepušta organima partije.

"Ukoliko dođemo do konačne istine šta se to desilo i kakvi su izborni rezultati, naravno do tada ćemo imati i adekvatno urađen analizu, na stranačkim organima ćemo o tome razgovarati, kao veoma ozbiljni ljudi koji svi zajedno imaju značajan doprinos u SDS, a to znači da je moja odgovrnost, kao predsjednika stranke, najveća. Ja od te odgvornosti ne bježim i naravno na stranačkim organima ja ću ispitati povjerenje," rekao je Govedarica.

Poslije osmog poraza, vrijeme je da se u SDS-u pozabave sami sobom, čulo se u sinoćnoj emisiji ATV-a "Izborna noć." Iako se očekivalo da će koliko jutros u SDS-u neko tražiti odgovornost u sopstvenim redovima, to se nije dogodilo.

"SDS je jedna specifična stranka i gospodin Bosić je tu stranku godinama izolovao, Govedarica je nastavio tim putem. SDS jednostavno mora da prođe katarzu. Da bi prošao katarzu iz rukovodstva SDS mora da odu svi gubitnici. Oni u svojoj stranci imaju dva pobjednika, to su obren Pretrović i Mićo Mićić, i donekle dobar rezultat u Istočnom Sarajevu, njihove regije u kojoj oni stalno vladaju. Oni moraju da postanu svjesni, oni su u ovom trenutku pustili vođenj stranke ljudima iz manjih mjesta, gubitnicima, tamo gdje su stvari loše, i SDS nije zreo na katarzu," rekao je analitičar Dragan Močević.

"Opozicija je sada u priličnom nokdaunu gdje će morati doboro da odmori, da se presabere. Prema tome, ovakav poraz doživjeti, uz ovakvu kampanju kakvu su vodili, mislim da treba vremena da ljudi dođu sebi, da se presaberu," ocjenio je analitičar Nenad Novaković.

Analitičari ocjenjuju i da su u SDS-u izgubili dio svojih glasača u unutarstranačkim sukobima koje su imali od prethodnih opštih izbora. Politikolog Vlade Simović kaže da su udarac zadali i pojedinci koji su napustili stranku, a koji su bili lideri stranke u datom momentu i u tome, dijelom, treba tražiti rezultate njihovog lošeg rezultat na ovim izborima.

"Čini mi se, bar kada je riječ o Banjaluci, da PDP sad preuzima ulogu glavne opozicione stranke u najvećem gradu u Srpskoj i vjerovatno će se PDP ozbiljno pripremiti za lokalne izbore, kako bi ovaj svoj rast u Banjaluci mogla da kapitalizuje," rekao je Simović.

SDS će morati da naprvi što i sve velike stranke rade poslije neočekivanih rezultata, a to je da urade ozbiljnu analizu ovoga procesa, da vide gdje su bile te greške i da pokuša da se vrati u političku utakmicu, kaže Simović.