Delegati SDS-a dobijaju pozive iz Ambasade SAD-a?

Vukota Govedarica zvanično je potvrdio da se povlači iz trke za predsjednika Srpske demokratske stranke u korist Mirka Šarovića, o čemu je ATV još ranije pisala. Dosadašnji lider stranke smatra da je SDS-ov ministar u Savjetu minsitara BiH u tehničkom mandatu, jedini koji može da stvori jedinsto u podijeljenoj stranci.

"Neću se kandidovati za predsjednika stranke, već svoju podršku dajem gopodinu Mirku Šaroviću. Smatram da je gospodin Šarović od veoma viskog autoriteta u Srpskoj demokratskoj stranci. Takođe smatram da je to ličnost čiji politički integritet prevazilazi okvire Srpske demokratkse stranke," rekao je Govedarica.

Od toga da se na unutarstranačkim izborima pojavi samo jedan kanidata, nema ništa. Milan Miličević i Mićo Mićić nisu se povukli iz trke. Lider teslićkog SDS-a nedavno je svoj program rada branio pred banjalučkim odborom. Mićić će o svom programu, kako je rekao, u nedjelju.

"Razgovarao sam i sa drugim kandidatima, kako bi možda pokušali da dođemo ili do jednog ili do najviše dva kandidata, s obzirom da je ovo jedan specifičan trenutak za Srpsku demokratsku stranku. I da bi možda bilo u ovom trenutku vrlo važno da se okupimo oko jednog kandidata," kaže Šarović.

Na pres konferenciji, koju su danas odrzali Govedarica i Šarović, u pozadini su stajale dvije sekretarice i dvije osobe koje su se, kako tvrde naši izvori, tek učlanile u stranku. Niko od fukcionera sa romanijske regije, nije želio da učestvuje. Prema nezvaničnim saznanjima ATV-a, Šarović će stupiti na čelo SDS-a sa ciljem da napravi koaliciju sa SDA i SDP za Savjet ministara. On je ranije govorio da treba otvoriti razgovore i sa SNSD-om, od čega se Govedarica ogradio, tvrdeći da je to njegov lični stav, a ne stav stranke. Šarović je do danas, izgleda, promijenio mišljenje.

"U ovom trenutku nema uslova za koaliciju sa SNSD-om, strankom koju vodi Milorad Dodik. Ali to ne znači da sa tom ili nekom drugom strankom nećemo razgovarati o pitanjima o kojim treba da razgovaramo. Uvijek će nam biti jedan od partnera, da li će to biti HDZ, SDA ili će to biti SDP ili bilo koji drugi politički subjekt. To je naprosto tako, i tako radi i sada i pozicija odnosno i stranke iz Republike Srpske," rekao je Šarović.

Šarović bi, ukoliko bude izabran za novog predsjednika stranke, za svog zamjenika mogao da imenuje Vukotu Govedaricu, a to će mu omogućiti i novi statut stranke koji je u posjedu ATV-a. Iako SDS nikada nije imao funkciju zamjenika predsjednika, sve je izvjesnije da se novo radno mjesto u SDS-u stvara upravo zbog Govedarice. Govedarica bi to mjesto, kako kaže, rado prihvatio.

"To konkretno će podrzumijevati uvođenje jednog novog organa, koji se zove izvršni odbor, a zamjenik predsjednika srtanke će voditi sjednice izvršnog odbora i praktično upravljati sa tim organom. Naravno i biti član predsjedništva," kaže Govedarica.

Izvori iz vrha stranke, tvrde da su od sinoć iz ambasade SAD-a počeli da stižu pozivi delegatima i funkcionerima stranke. Govedarica je sazvao sjednicu Predsjedništva stranke, za nedjelju u 10 časova, sa jednom tačkom dnevnog reda: Priprema za sjednicu Izborne skupštine.