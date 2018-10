Govedarica ne shvata da nije problem u brojanju glasova, nego u povjerenju birača

Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić izjavio je danas Srni da /predsjednik SDS/ Vukota Govedarica ne može da shvati da nije problem u brojanju glasova, nego u povjerenju birača, ali to je složeno i on očito to ne razumije.

"Da je Govedarica slušao poruke vlastitog naroda, a ne nekih ambasada možda je moglo biti i drugačije. Ovako mora da shvati da je izborni proces složen i da brojači mogu izbrojati samo ono što su birači kazali, a kazali su da je izgubio izbore i on i Mladen Ivanić na sreću Republike Srpske", istakao je Špirić. Prema njegovim riječima, rezultati glasanja na opštim izobrima održanim 7. oktobra jasno pokazuju ko je pobjednik, a ko gubitnik i to treba svi da prihvate. "Onaj ko nije u stanju biti uzvišen u porazu nema političku perspektivu i treba da okači kopačke o klin. Oni koji su pobijedili treba da ponizno služe narodu", kaže Špirić. On je poručio da ko gubi ima pravo da se ljuti, ali ne i da osporava izborni proces. Govedarica je juče na konferenciji za novinare u Banjaluci izjavio da je voljom glasača on izabran za predsjednika Srpske i da će tražiti da ponovo budu izbrojani svi glasački listići je "izbore treba da deFinišu glasači, a ne brojači glasova".