Govedarica ne poštuje većinsku volju građana

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Milica Marković rekla je da izjava predsjednika SDS-a Vukote Govedarice da je pobijedio na izborima pokazuje koliko je on neozbiljan političar i koliko ne poštuje većinsku volju građana u Republici Srpskoj koji su svoje povjerenje poklonili kandidatu koalicije SNSD-DNS-SP za predsjednika Srpske Željki Cvijanović.

"To govori da on i dalje živi u toj svojoj fatamorgani u kojoj je bio i prije izbora kada je u nekim halucinacijama pričao sve i svašta, a ustvari to je sve bio račun bez krčmara i tako je i završio na ovim izborima", rekla je Markovićeva Srni, komentarišući izjavu Govedarice da je pobijedio na izborima i da mu pobjedu za predsjednika Srpske niko neće oduzeti.

Ona je naglasila da ga ta izjava potvrđuje kao neozbiljnog i nekredibilnog političara i da je zato tako i prošao na izborima.

"Očigledno su to i građani i birači u Republici Srpskoj prepoznali i nisu dozvolili da tako neozbiljan i neodgovoran političar kao što je Govedarica preuzme u svoje ruke sudbinu Republike Srpske i svih nas koji živimo u njoj", istakla je ona.