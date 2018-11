Govedarica ne odstupa, ali ni članovi SDS-a koji žele njegovu smjenu

Dan nakon sjednice GO SDS u Istočnom Sarajevu, strasti se ne smiruju. Poslije jučerašnje odluke lidera stranke, Vukote Govedarice, da raspusti dobojski odbor, koji je na izborima ostvario jedan od najboljih rezultata, i pritom iz partije isključi pojedince iz tog odbora, iz Doboja stiže odgovor.

Govedarica želi da uništi dobojski SDS, poručuje za ATV Danijel Jošić, jedan od dva buduća poslanika iz tog grada, koji su od Govedarice juče dobili crveni karton. To, kaže, pokazuje i isključenje nekih od najjačih članova partije, poput Obrena Petrovića i Borisa Jerinića.

"Gospodina Govedaricu ne interesuje odbor SDS u Doboju, on nije za shodno našao od našeg napuštanja GO u Banjaluci da se sa bilo kim od članova GO čuje, da dođe u Doboj i da razgovara o situaciji u stranci", kaže Jošić.

Jošić kaže da će on i njegov kolega, Nebojša Marić, kao nezavisni poslanici, podržati skupštinsku većinu, a najavljeno je i da će Obren Petrović u Parlamentu BiH djelovati kao poslanik SNSD-a. Govedarica poručuje da takve odluke ne mogu da donose pojedinci, već isključivo Glavni odbor. Time i pravda raspuštanje dobojskog odbora stranke iz koje je nedavno isključio Jerinića i Petrovića, čija je žalba na isključenje odbijena na jučerašnjoj sjednici Glavnog odbora SDS-a.

"GO je raspustio gradsku organizaciju SDS u Doboju i ujedno stavio van snage zaključke koji su doneseni 1. novembra 2018. na skupštini GO Doboj. Ti zaključci su kvalifikovani kao nestatutarni što znači da niži organ ne može donositi odluke ni u kom slučaju na koje su se pozvali, kaže Govedarica.

Iako je nekoliko odbora već uputilo inicijativu da se što prije održe vanredni unutarstranački izbori, i da rukovodstvo SDS podnese ostavku, to se neće desiti, kaže lider stranke Vukota Govedarica. Stranačko rukovodstvo će se, kaže, birati na redovnim izborima iduće godine. Dok Govedarica tvrdi da vanredni izbori nisu potrebni, od pojedinih visokih funkcionera SDS-a stiže drugačija poruka. Načelnik Sokoca, Milovan Bjelica, sinoć je poručio da su SDS-u potrebni novi ljudi, pa je na početku sjednice GO dostavio 138 potpisa onih koji dijele njegovo mišljenje. Potrudiće se, kaže, da se stavovi tih ljudi uvaže.

"Sloboda mišljenja je sigurno svakom zagarantovana, i zato se borim da dođe do skupštine i da na skupštini zauzmemo određene stavove", kaže Milovan Bjelica.

Bjelica je uoči jučerašnje sjednice GO sročio i pismo rukovodstvu partije u kojem je rad Vukote Govedarice ocijenio frazom: “Vukota te tuži, Vukota ti sudi”. Navodi se i da je do raspada SDS-a došlo jer je lider stranke prekoračio svoja ovlašćenja. Govedaricinu ostavku tražili su prvo dobojski, a zatim sarajevsko-romanijski, bijeljinski i zvornički SDS, koji su ujedno podržali razgovore sa SNSD-om.

Podnošenje ostavke prvi je, još prije izbora, spomenuo Vukota Govedarica, i to u slučaju da izborni rezultat bude loš. Ubrzo se, čini se, predomislio, pa njegove ostavke još nema. Govedarica je sinoć poručio da će potpisi koje je dostavio Milovan Bjelica, proći analizu autentičnosti, te da će se novo rukovodstvo birati tek u aprilu.