Govedarica na Glavnom odboru stranke tražio od Miličevića da povuče kandidaturu

Iako su javnosti poznata imena tri kandidata za predsjednika SDS-a, na sjednici Glavnog odbora je lider partije pokušao da "provuče" samo jedno - Mirka Šarovića, koga je i dodao na spisak.

Kako ATV saznaje od izvora iz stranke, Govedarica je tražio da Milan Miličević povuče kandidaturu. Iako je sam sebe kandidovao, lider SDS-a bio je spreman da povuče i svoju kandidaturu.

Miličević nije pristao da se povuče, a danas nije bio dostupan za komentar. Zato je, kako saznajemo iz naših izvora, na Glavnom odboru itekako komentarisao planove stranačkog šefa kome je poručio da da ga ucjenjuje.

Nekolicina stranačkih kolega zamjerila je Miličeviću i termin posjete Željke Cvijanović Tesliću, za koji su naveli da je "sumnjiv" kao i to da aktuelni načelnik te opštine želi da opštinski odbor SDS-a "utopi" sa SNSD-ovim krugovima.

Miličevič je Govedaricu, na sjednici, podsjetio i da ga nije kandidovao teslićki, već šamački odbor SDS-a. Sve se, među članstvom SDS-a komentariše i po društvenim mrežama gdje plan Govedarice nema podršku.

"Zamislite Vukote očajnika, na kraju Glavnog odbora kaže, povlači se on i da se povuče Miličević, da Šarović prelivoda i Bakirov učenik vodi SDS. Naravno, doktor nije pristao na to. Dobro je, ima nade za SDS", SDS Krupa na Uni.

Govedarica danas nije odgovarao na naše pozive. Kako saznajemo, obilazio je sve članove Predsjedništva stranke priznajući da on ne može da objedini partiju i da to, po njegovom mišljenju, može da uradi jedino Mirko Šarović. Ni on danas nije bio dostupan za komentar. Sve ovo pokazuje unutarstranačku nestabilnost, smatraju analitičari. Ne vide mogućnost da SDS odgovori političkim izazovima.

"Ovdje je trenutno na snazi politika mjerenja moći između jednog doskorašnjeg lidera kojeg podržava uglavnom mlađa populacija u stranci, između lidera koji je uspio da preživi referendum i kojem je imidž poslije tog referenduma prilično ojačao, a kojeg podržava ne mali broj regionalnih lidera i između kandidata koji se sadašnjem predsjedniku stranke čini nekom vrstom kompromisa", istakao je Vlade Simović, doktor političkih nauka.

Da stvari u SDS-u nisu usaglašene, govori i to da je na Glavnom odboru stranke, bez kvoruma, usvojen Finansijski izvještaj o utrošku sredstava u kome, kako tvrdi naš izvor, nisu bile prikazane donacije koje su pominjane na prethodnim stranačkim sjednicama. Za izvještaj je bio zadužen Dragan Mektić koji se na Glavnom odboru nije ni pojavio. Ni od njega danas nije bilo moguće dobiti komentar.