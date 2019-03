Milovan Bjelica, potpredsjednik SDS-a oglasio se nakon pisanje pojedinih medija o njegovom sastanku sa predsjednikom SDS-a Vukotom Govedaricom.

"Кada neko nešto tvrdi i piše, a ukoliko se ne stidi svojih riječi, ukoliko svjesno ne obmanjuje javnost on se ispod teksta potpiše. Pojednini portali, oni koji imaju uredništvo i redakcije, pa samim tim i novinare, stave i fotografije autora teksta. Tako oni poručuju i potvrđuju provjerenost i istinitost objavljenih informacija. S druge strane mnogobrojni portaloidi, lažne ispostave pojedinaca, šire laži, spinuju, pokušavaju laži da predstave kao vijesti, a na žalost i pojedini ozbiljni mediji, odnosno mediji koji bi to trebali da budu, na to nasjedaju i tome pribjegavaju pa daju prostora takvim “portalima” i njihovim pisanjima", kaže Bjelica.

Bjelica kaže da je svoje stavove uvijek iznosio javno i da ne vidi ništa sporno u njegovm susretu sa Govedaricom.

"Ja sam javno napisao i rekao svoje stavove više puta. Moje djelovanje i moja razmišljanja su smirila i ustabilila odnose između političkih stranaka u Republici Srpskoj. Smatrao sam i smatram da je dosta uvreda i napada, neodmjerenih riječi i nedemokratskih odnosa. Šta je čudno u tome što razgovaram sa gospodinom Vukotom Govedaricom? Smatram da nije ništa ni neobično ni čudno. Razgovarali smo, na njegov prijedlog o kandidatima za predsjednika stranke. Pošto mi je potvrdio da se on neće kandidovati. Složili smo se da o tome treba da odluče organi stranke i da su ljudi poput Mića Mićića, Mirka Šarovića i Milana Miličevića sposobni i kadri da u toj izbornoj trci učestvuju i da pobjednik konsoliduje i vodi Srpsku demokratsku stranku", ističe Bjelica.

Potpredsjednik SDS-a kaže da je svjestan opasnosti pred kojima se nalazi Srpska i da zbog toga podržava saradnju sa Miloradom Dodikom.

"Sve ostalo su maštarije i fantazije i nemaju dodira sa realnošću. Ja sam svjestan opasnosti i problema sa kojima se suočava i sa kojima će se suočavati Republika Srpska u narednom periodu i zato i podržavam saradnju i razgovore sa gospodinom Dodikom, kada je u pitanju politika Republike Srpske u Sarajevu", ističe Bjelica.

Milovan Cicko Bjelica se oglasio nakon pisanja pojedinih medija o njegovom sastanku sa Govedaricom, na kojem je kako pišu "bio vidno raspoložen, nakon što su određena sredstva uplaćena na račun opštine Sokolac, čiji je Bjelica načelnik.

Mediji takođe zamjeraju Bjelici to što se otvoreno zalagao da Govedarica podnese ostavku na mjestu predsjednika SDS-a.

Podsjećamo, Bjelica, kao jedan od najstarijih članova SDS-a, tražio je od predsjednika stranke da ispuni predizborno obećanje i podnese ostavku u slučaju poraza na oktobarskim izborima, što se i desilo, a Govedarica je i dalje ostao na čelu najveće opozicione stranke u Srpskoj.