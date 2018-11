Govedarica iz stranke isključio Danijela Jošića i Nebojšu Marića

Glavni odbor SDS-a odbacio je žalbe isključenih članova Obrena Petrovića, Kostadina Vasića i Uroša Vojinovića, iz članstva je isključio Nebojšu Marića i Danijela Jošića i raspustio je Gradski odbor SDS-a u Doboju, rekao je lider stranke Vukota Govedarica.

Govedarica je rekao da nema koalicije sa SNSD-om, te da SDS neće biti član nove Vlade Republike Srpske i niti će joj dati podršku.

On je istakao da SDS u Narodnu skupštinu Republike Srpske ulazi sa svojim poslanicima kao opoziciona politička organizacija.

Govedarica je naglasio da visoki funkcioneri SDS-a u javnosti mogu iznositi isključivo stavovi stranke i da se moraju poštovati stranački organi i odluke, kao i da Glavni odbor definiše bilo kakvu vrstu koalicione saradnje sa ostalim političkim organizacijama.

"Glavni odbor je dao podršku meni i rukovodstvu da optimalno politički pozicioniramo SDS u skladu sa našim statutarnim normama, programom, odnosno platformom o postizbornom djelovanju koju smo usvojili danas na sjednici. Hvala na ovom vidu saradnje, podršci i povjerenju", rekao je Govedarica nakon sjednice Glavnog odbora u Istočnom Sarajevu.

Govedarica je rekao da u narednom periodu trebalo da bude formirana komisija za održavanje unutrastranačkih izbora i da bi do aprila trebalo da bude izabran novi predsjednik stranke.

"Mi ćemo do 10. decembra imati formiranu komisiju za sprovođenje unutarstranačkih izbora i vjerujem da negdje do aprila možemo da dođemo do izbora novog rukovodstva, odnosno novog predsjednika SDS-a", rekao je Govedarica.

Lider SDS-a je dodao da je sada jasna pozicija Doboja, te da će u narednom periodu obaviti dodatne konsultacije i da će SDS tražiti optimalno rješenje kako i na koji način da prevaziđe evidentnu krizu u toj gradskoj organizaciji.

"Gradska organizacija Doboj je danas odlukom GO SDS-a raspuštena i ujedno su stavljeni van snage zaključci koji su doneseni 1. novembra na Skupštini Gradske organizacije Doboj", rekao je Govedarica.

Kada je riječ o djelovanju na nivou BiH, Govedarica je rekao da će SDS na bazi političke platforme, koja je usvojena danas, razgovarati sa svim političkim subjektima iz Republike Srpske i vidjeti šta je to što je najbolje za Srpsku.

Govedarica je naglasio da će analiza izbornih rezultata SDS-a biti predmet rasprave nekih budućih sjednica Glavnog odbora, gdje će se govoriti i o odgovornosti predsjednika i potpredsjednika stranke, ali i predsjednika gradskih i opštinskih organizacija.

On je rekao da će se provjeriti validnost 138 potpisa koje je dostavio potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica, kojim je zatražio sazivanje Skupštine SDS-a, dodajući da taj broj nije dovoljan, ali da će javnost o tome biti informisana.

Govedarica je rekao da on lično nije dobio pismo od Bjelice, koje je objavljeno danas, niti je ono pročitano na sjednici Glavnog odbora.

Sjednicu Glavnog odbora večeras su napustili potpredsjednici stranke Milovan Bjelica i Mićo Mićić.

Nakon što je napustio sjednicu, Bjelica je rekao novinarima da je potrebna smjena kompletnog rukovodstva SDS-a i da je na današnjoj sjednici Glavnog odbora zatražio da u narednih deset dana bude održana Skupština stranke na kojoj bi bio određen dnevni red.

U pismu članovima Glavnog odbora SDS-a, koje je u posjedu ATV-a, Bjelica je ocijenio da sve ono što sada radi predsjednik SDS-a podsjeća na vrijeme u kome je ova stranka proživljavala golgotu pod uticajem odluka visokog predstavnika, te da je Govedarica isključio iz stranke nekoliko visokopozicioniranih članova u nelegalnom i nelegitimnom postupku oduzimanja i ograničavanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.