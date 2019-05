Govedarica gubi podršku: Romanija uz Milana Miličevića

Opštinski odbor Srpske demokratske stranke Sokolac podržao je kandidaturu dr Milana Miličevića za predsjednika SDS-a.

Romanija je pokazala da je iznad usko partijskih i lokalnih poimanja politike. Podržala je kandidaturu gospodina Miličevića iako je kandidat za predsjednika stranke i gospodin Šarović, koji je upravo iz Istočnog Sarajeva. Političko djelovanje Mirka Šarovića svima je dobro poznato. Kao bivši predsjednik Republike Srpske, njegovo ime je utisnuto u istoriju naše Republike, a nemjerljiv je njegov doprinos i ministarski rad na poboljšanju uslova života svih u Srpskoj.

Međutim danas u vremenu kada nam je potrebna konsolidacija stranke i kada želimo da vratimo Srpsku demokratsku stranku na čelo Republike Srpske, nama je potreban čovjek koji pobjeđuje u uslovno rečeno “zapadnom dijelu”. Čovjek koji umije da se nosi sa sadašnjim vrhom vlasti u Srpskoj i da ih pobjedi. Upravo je takav gospodin Milan Miličević. On spaja istok i zapad Srpske, jer ih doživljava svojim, jer shvata i osjeća probleme ljudi jednako u Hercegovini, Birču, Semberiji, Posavini, Krajini i na Romaniji.

To su prepoznali članovi stranke na Romaniji, koji su mu zato i dali podršku da preuzme SDS i vrati ga na pobjednički kolosijek.

Partiji je potreba reforma, potrebno je jasno određivanje ciljeva i prioriteta, ali i novi pristup ljudima i politici u Republici Srpskoj. To je tako jasno i sažeto izrazio i sam dr Miličević u jednom intervjuu: “Od kriminalaca smo napravili idole, poštene smatramo nesposobnim, a borce nacionalnim teretom. Većina ima stav da je sve na prodaju, da se novcem ili funkcijom može kupiti sve. Mi u SDS-u trebamo pokazati da to može i mora bolje i drugačije. Ima nas koji smo se časno i pošteno borili za Republiku Srpsku od prvog dana i borićemo se i dalje koliko god to bude bilo potrebno. Nismo svi na prodaju”.

Ovim riječima se ništa ne treba dodati. To je ona suština oko koje moramo svi zajedno da radimo i da djelujemo kako bi pokazali da smo mi ona snaga i energija koja će učiniti društvo onakvim kako ga zamišljamo i promišljamo da treba da bude. A za početak, treba da bude pravednije za sve. Zbog svega ovoga ja lično, kao i kompletan opštinski odbor, smatram da je dr Miličević čovjek predsjedničkih sposobnosti i da ima kapacitet da ostvari ono što zamisli i isplanira. Romanija mu je dala i daje punu podršku u tome, stoji u pismu predsjednik OO SDS Sokolac, Milovana Bjelice.