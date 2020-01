GO DNS Prijedor: Rodić novi predsjednik

Dragutin Rodić danas je jednoglasno izabran za predsjednika Gradske organizacije Demokratskog narodnog saveza (DNS) Prijedor.



"Mi smo organizacija koja je nastala u Prijedoru, koja je gradila svoju politiku i koja je kretala u Prijedoru u sve velike političke pohode", rekao je Rodić novinarima u Prijedoru nakon vanredne skupštine.

Rodić je zahvalio Milenku Đakoviću koji je ovu dužnost obavljao do danas.

"Za one koji misle da je to bila ostavka ili bilo šta drugo, mogu potpuno odgovorno da kažem da je to bio dogovor nas u DNS-u da pokušamo da u jednom čovjeku ne bude više funkcija", rekao je Rodić novinarima u Prijedoru nakon skupštine.

On je dodao da će uz postojeća tri potpredsjednika, Olivere Brdar-Mirković, Dragana Romčevića i Duška Ivića, na današnjoj sjednici Gradske organizacije DNS-a predložiti još tri potpredsjednika - predsjednika mladih Bojana Martića, predsjednika Aktiva žena Slavicu Popović i šefa odborničkog kluba DNS-a u Skupštini grada Gorana Predojevića.

Za zamjenika predsjednika, kaže, predložiće Zlatka Ritana, a Dragana Mamića za sekretara.

"Ono na čemu ću insistirati je da ne bude više od jedne funkcije u jednom čovjeku", istakao je Rodić, koji je najavio i promjene u rejonskoj koordinaciji da bi potpuno bila zastupljena cijela teritorija grada.

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić rekao je da će, najvjerovatnije do kraja februara, biti održana vanredna skupština DNS-a na kojoj će biti izabran predsjednik stranke u punom mandatu.

On je naveo da je Đaković ostao predsjednik Regionalnog odbora DNS i član Predsjedništva DNS-a, kao i da je današnjim događajem u Prijedoru stavljena tačka na priče o razmiricama u DNS-u i da je počeo proces okretanja DNS-a ka lokalnim izborima.

Odgovarajući na pitanje o funkcionisanju koalicije, Nešić je rekao da ona funkcioniše na republičkom i na nivou BiH.

"Ako ste čuli da je portparol SNSD-a gospodin Kovačević izjavio da će sve lokalne organizacije SNSD-a dobiti na slobodi da biraju svoje partnere, rukovodeći se tim njihovim stavom, ja smatram, i to će biti moj stav, da DNS da slobodu svojim lokalnim organizacijama u Srpskoj da idu u koaliciju sa onima sa kojima smatraju da je to najbolje i što je u interesu DNS-a", objasnio je Nešić.

Osim lokalnih funkcionera i članova stranke, sjednici su prisustvovali prethodni predsjenik DNS-a Marko Pavić, DNS-ov ministar u Vladi Srpske Lejla Rešić, te poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Duško Ivić, Mirko Sovilj, Dane Malešević, Slavko Gligorić i Aleksandar Glavaš.

